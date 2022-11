Die Bayer-Aktie und die Biontech-Aktie zählen zu den beliebtesten Pharma-Aktien in Deutschland. Und sie brachten Anlegern stattliche Gewinne. Doch auf welche dieser deutschen Aktien sollten Anleger für die Zukunft setzen?

Die Bayer-Aktie und die Biontech-Aktie erfreuen sich bei deutschen Anlegern großer Beliebtheit. Dabei könnten die beiden Pharma-Aktien kaum unterschiedlicher sein. Während Bayer mit Altlasten aus der Vergangenheit kämpft, befindet sich Biontech in einem revolutionären neuen Feld. Doch welcher dieser beiden deutschen Aktien verspricht Anleger jetzt mehr Gewinne?

Bayer-Aktie

Im Jahr 2022 befindet sich die Bayer-Aktie immer noch mit 14 Prozent im Plus und performt damit besser als der Markt. Dabei war das Papier zwischendurch sogar noch deutlich stärker nach oben geschossen, musste einige dieser Gewinne aber wieder abgeben.

Im Chart sehen Anleger, dass die Bayer-Aktie in einem kurzfristigen Aufwärtstrend ist und auf einer wichtigen Trendlinie reitet. Doch bald kommt von oben ein sehr starker Abwärtstrend, den die Leverkusener erstmal überwinden müssen (siehe Chart).

Insgesamt sieht es um die Pharma Aktie aus dem Dax aber nicht schlecht aus: Denn die Analysten gehen von steigenden Umsätzen und Gewinnen aus und raten zum Kauf der Aktie. Bei Bloomberg sprechen sich nämlich 23 Experten zum Kauf der Aktie aus, vier raten zum Halten und niemand zum Verkaufen. Als durchschnittliches Kursziel ergibt sich dabei 78,39 Euro, was einem Kurspotenzial der Bayer-Aktie von 50 Prozent entspricht.

Zudem ist Bayer mit einem KGV von 8,1 und einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent attraktiv bewertet.

www.tradingview.com Bayer

Biontech-Aktie

Auf der anderen Seite befindet sich die Biontech-Aktie im Jahr 2022 rund 13 Prozent im Minus. Allerdings hatte sie in den Jahren 2020 und 2021 im Zuge der Impfstoffe gegen das Corona-Virus kräftig zugelegt. Biontech verdiente so viele Milliarden, dass es seine Forschungsarbeit im Bereich mRNA-Impfstoffe damit bequem weiter finanzieren kann. Aktuell ebben die Umsätze aus den Corona-Impfstoffen zwar etwas ab, doch Biontech forscht bereits an Krebs-Impfstoffen.Die Aktie ist auf jeden Fall eine Wette auf die Zukunft, wobei das Wort Wette hier nicht negativ gemeint ist. Vermutlich wird Biontech auch in den nächsten Jahren viel Geld verdienen und neue Produkte auf den Markt bringen.

Aktuell sieht es charttechnisch bei der Biontech-Aktie aber nicht so rosig aus (siehe Chart unten). Dort ist nämlich zu sehen, dass die Biontech-Aktie ihren Aufwärtstrend verlassen hat und zudem von einer Abwärtstrendlinie nach unten gedrückt wird. Eine Rückeroberung dieser Linien ist möglich - Anleger müssen kurzfristig aber auch mit einem Rückschlag rechnen.

Die Analysten sind aber positiv für die Biontech-Aktie gestimmt: acht raten bei Bloomberg zum Kaufen, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 215 Dollar bietet somit 30,4 Prozent Potenzial.

www.tradingview.com Biontech

Fazit zu Bayer-Aktie oder Biontech-Aktie

Wer mehr auf Value-Aktien steht, für den eignet sich die Bayer-Aktie besser. Der Konzern kann immer mehr Altlasten loswerden und weist eine gute Bewertung auf. Auch die Analysten sind auf der Seite der Leverkusener.

Die Biontech-Aktie hingegen wirkt angeschlagen und hier sehen die Aussichten eher langfristig gut aus, aber eben nicht kurzfristig. Wer aber auf die Zukunft setzt und mehr in Growth-Aktien investiert, für den lohnen sich die Mainzer mehr.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech