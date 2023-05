Aufgrund enttäuschender Quartalszahlen war die Bayer-Aktie bereits vergangene Woche massiv abverkauft worden. Und auch heute ist Bayer der schwächste Wert im DAX. Doch was sollen Anleger jetzt tun und was sagen die Analysten?

7,46 Prozent. So viel hatte die Bayer-Aktie am Donnerstag nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen verloren. Ein Erholungsversuch war am Freitag im Keim erstickt worden und heute am Montag verliert Bayer auch nochmal zwei Prozent und steht ganz am Ende des DAX. Doch sollen Anleger jetzt auch verkaufen oder sogar zugreifen?

Bayer-Aktie: Das sagen die Analysten

Einzelheiten zu den Quartalszahlen lesen Sie hier nochmal nach: Bayer-Aktie stürzt nach Quartalszahlen ab – Einstiegskurse oder besser Finger weg?

Bereits am Freitag hatte es einige neue Einschätzungen der Analysten gegeben. So rät Barclays weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 80 Euro, während Berenberg und die Landesbank Baden-Württemberg ebenfalls zum Kaufen raten, das Kursziel aber lediglich bei 66 Euro, bzw. 64 Euro sehen. Dahingegen geben Credit Suisse (57 Euro), Morgan Stanley (60 Euro), BMO Capital (66 Euro) und Oddo BHF (62 Euro) lediglich Halte-Empfehlungen ab. Doch am heutigen Montag vergibt Gunther Zechmann von Bernstein Research ein Kursziel von 89 Euro und ein "Outperform"-Rating. Dieses neue Kursziel bedeutet ein Kurspotenzial von 69 Prozent für die Bayer-Aktie. Aber ist das auch realistisch?

Einschätzung zur Bayer-Aktie

Unser Rat ist aktuell: Besser die Füße stillhalten. Anleger, die investiert sind sollten die Aktie halten, aber keine neuen zukaufen. Wer noch nicht investiert ist, sollte eine Bodenbildung abwarten. Denn Bayer ist sowohl durch die 50-Tage-Linie, als auch durch die 200-Tage-Linie gefallen. Zudem gibt es einen seit acht Jahren andauernden Abwärtstrend, den Bayer noch nicht durchbrechen konnte (siehe Bild unten). Erst, wenn Bayer aus diesem Abwärtstrend ausbrechen kann, lohnt sich ein Investment aus charttechnischer Sicht wieder.

Fundamental sieht es nicht schlecht aus mit einem KGV von 6,8 und einer Dividendenrendite von 4,83 Prozent. Doch der Gewinn je Aktie soll bis und mit dem Jahr 2026 auf dem Niveau von 2022 liegen. Zwar empfehlen die Analysten bei Bloomberg die Aktie mehrheitlich zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 74,45 Euro. Doch wir wären aufgrund des schwachen Charts erstmal vorsichtig. Nur sehr risikoaffine Anleger kaufen jetzt bereits zu. Alle anderen warten eine Bodenbildung, ein Überwinden der 200-Tage-Linie und ein Brechen des Abwärtstrends ab.

Lesen Sie auch: Riesiges Dividendenwachstum: Diese Aktien zahlen hohe Dividenden und erhöhen jedes Jahr kräftig

www.tradingview.com Bayer-Aktie Jahreskerzen

Diese Jahreskerzen zeigen, dass die Bayer-Aktie in der Nähe des Abwärtstrends immer abverkauft wurde. Irgendwann dreht sich das und der Trend bricht, doch aktuell ist es eher eine Pattsituation.