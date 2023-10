Sowohl die Aktien von Bayer als auch die der Deutschen Bank liegen als Hoffnungswerte für einen Turnaround bei vielen Anlegern im Depot. Doch bei welchem Titel lohnt sich das Halten noch? Hat vielleicht eine der beiden Aktien deutlich mehr Potenzial als die andere?

Die Aktien der DAX-Konzerne Bayer und Deutsche Bank sind in den vergangenen Jahren ordentlich in die Bredouille geraten. Während das Geldhaus bereits seit der Finanzkrise 2008 in der Schieflage hängt, hat sich Bayer mit der Monsanto-Übernahme vor inzwischen mehr als fünf Jahren ins Knie geschossen.

Doch welcher dieser Turnaround-Werte hat jetzt noch Potenzial? Und welche Aktie sollten Anleger stattdessen verkaufen?

Wie steht es um den Turnaround-Wert Bayer?

Bei Bayer lief es zuletzt nicht gut. Das Unternehmen kämpft sowohl in der Pharma- als auch in der Chemiesparte mit Nachfrageproblemen. Zudem fehlt das Geld für Investitionen, während man versucht die aktuelle Dividendenpolitik aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig versucht der neue CEO Anderson aber auch alles, um Kosten einzusparen. Zudem wehrt sich das Management bisher erfolgreich gegen die Aufspaltungspläne der aktivistischen Investoren.

Wie steht es um den Turnaround-Wert Deutsche Bank?

Die Deutsche Bank hingegen hat im März bei der Bankenkrise unter Beweis gestellt, dass die Anleger dem Konzern seit der Finanzkrise nicht mehr vertrauen. So fiel die Aktie fast grundlos deutlich, während die Preise für Ausfallversicherungen gegen das Unternehmen massiv in die Höhe schnellten.

Allerdings zeigte die Deutsche Bank auch mit den steigenden Zinsen wieder ihr deutliches Ertragspotenzial und konnte wesentlich mehr Gewinne einfahren. Mit der Aussicht auf länger hohe Zinsen sind die Chancen auf eine weitere erfolgreiche Sanierung des Konzern zudem wieder gestiegen.

Bayer-Aktie vs. Deutsche Bank-Aktie – Welcher Titel ist jetzt besser?

Unter dem Strich erscheint daher die Deutsche Bank aktuell als das bessere Investment. Denn während Bayer gerade ein ganzes Füllhorn von Problemen über sich ergehen lässt, liegt das führende Geldhaus der Bundesrepublik im Trend der hohen Zinsen und kann kräftig profitieren.

Natürlich können Anleger aber auch weiter an ihrer Turnaround-Spekulation auf Bayer festhalten, jedoch sollte man sich klarmachen dass diese Jahre dauern kann und am Ende vielleicht nie zu einem Erfolg führt.

