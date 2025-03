Sowohl Bayer als auch LVMH sind bei Anlegern beliebte Aktien, die aktuell in einigen Problemen stecken. Doch auf welchen der beiden Turnaround-Titel sollte man jetzt setzen? Und wo bieten sich die größeren Chancen?

Auf Sicht eines Jahres haben Anleger mit der Aktie von Bayer 20 Prozent an Wert verloren, LVMH-Aktionäre hingegen 18 Prozent. Ursache: Beide Unternehmen haben aktuell mit einigen Problemen zu kämpfen. Doch dennoch setzen viele Investoren gerne auf die beiden Turnaround-Kandidaten.

Doch welcher von beiden Titeln bietet jetzt mehr Potenzial? Dazu lohnt sich ein Blick auf die individuelle Situation der Konzerne:

Turnaround-Aktie LVMH

Das Luxusunternehmen LVMH leidet aktuell unter Absatzproblemen in verschiedenen Bereichen allen voran wegen des schwachen Konsums in China, aber auch wegen des sinkenden globalen Alkoholabsatzes. Das Narrativ “Luxus geht immer” scheint auf den Konzern also nicht zuzutreffen.

Damit es wieder nach oben gehen kann, braucht es in erster Linie eine Erholung der Konjunkturlage im Reich der Mitte.

Turnaround-Aktie Bayer

Bei Bayer sind es dagegen noch mehr Faktoren, die das Unternehmen belasten. Die Streitigkeiten rund um Glyphosat, die hohen Schulden, die schwach aufgestellte Pipeline in der Pharmasparte und vieles mehr sind Gründe, die den DAX-Konzern an der Börse nach unten ziehen.

Bei Bayer braucht es also einen operativen Turnaround. Dieser ist dem aktuellen CEO Anderson trotz vieler Verheißungen allerdings nicht gelungen.

Bayer-Aktie oder LVMH-Aktie? Hier sollten Anleger jetzt zuschlagen

Dementsprechend ist eindeutig: Wer aktuell auf eine der beiden Turnaround-Aktien setzen will, der hat bei LVMH die weitaus besseren Chancen. Das liegt nicht nur daran, dass die Franzosen besser aufgestellt sind und nicht an hausgemachten Problemen leiden, sondern weil sich ein Comeback der chinesischen Wirtschaft mehr und mehr abzeichnet.

Lesen Sie dazu den folgenden Artikel, um mehr über das Comeback von China zu erfahren: Wall Street wird komplett bullisch: Diese Aktien stehen vor einem massiven Turnaround

