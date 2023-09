Die bekannte Tech-Aktie steigt heute deutlich. Der Grund dafür: Beim gestrigen Investorentag wurden neue Wachstumsziele bekanntgegeben, die die Wall Street verzückten: Analysten hoben reihenweise ihre Kursziele an. Zudem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf.

Und die Rede ist von Pinterest. Am Mittwochnachmittag steigt die Aktie bereits vor Eröffnung der US-Börsen um fast 4 Prozent. Der Grund: Beim Investorentag am Dienstag erklärte CEO Bill Ready, Pinterest können in den nächsten 3 bis 5 Jahren beim Umsatz jedes Jahr knapp unter 20 Prozent wachsen und beim EBITDA sogar jedes Jahr mit über 30 Prozent.

Tech-Aktie von Pinterest bekommt hohe Kursziele der Wall Street Analysten

Und das gefällt der Börse. So hob die Citi Bank das Kursziel der Pinterest-Aktie von 31 Dollar auf 36 Dollar an. Analyst Ronald Josey schrieb dazu: „Um es klarzustellen, wir sind noch am Anfang einer breiteren Trendwende bei Pinterest, aber mit dem, was CITI für einen erreichbaren Anhaltspunkt für das mittlere bis hohe Umsatzwachstum (CAGR) in den nächsten 3 bis 5 Jahren hält, und einer bereinigten EBITDA-Marge von über 30 Prozent sehen wir ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis."

Und auch JP Morgan Analyst Doug Anmuth ist positiv gestimmt. Auch er hob das Kursziel für die Pinterest-Aktie an. "„Vor dem Hintergrund der kürzlich gesunkenen Anlegererwartungen und einer gewissen Unsicherheit darüber, ob das Unternehmen überhaupt eine mittel-/langfristige Prognose abgeben würde, lagen die 3-5-Jahresziele von PINS unserer Meinung nach größtenteils genau auf dem richtigen Weg, lassen aber noch Spielraum für Potenzial nach oben."

Auch Aktienrückkauf bei Pinterest

Zudem verkündete Pinterest am Dienstag, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Dollar auflegen zu wollen. Bereits in der ersten Jahreshälfte hatte die Tech-Aktie 500 Millionen in ein Aktienrückkaufprogramm investiert. Dadurch war der Kurs durchaus konstant geblieben.

Die Bilder-Plattform Pinterest, die wie ein Google für Bilder ist, hatte ein paar unruhige Quartale hinter sich. Doch mit der neuen Wachstumsoffensive und der positiven Analysten-Meinungen, können Anleger einen ersten Einstieg wagen. Der Kurs sollte aber auf jeden Fall über der 200-Tage-Linie (grün) bleiben und im besten Falle vor einem Investment erst auch noch die 50-Tage-Linie überwinden. Wer aber auf heißen Kohlen sitzt, baut bereits eine erste Position auf.

