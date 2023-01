Die Berkshire Hathaway-Aktie von Warren Buffett erfreut sich großer Beliebtheit. Und auch in den beiden BÖRSE ONLINE Indizes "Stabile Werte" und "Aktien für die Ewigkeit" befindet sich das Papier. Doch aktuell trübt sich die Lage um das Unternehmen etwas ein. Sollten Anleger jetzt Gewinne mitnehmen und die Berkshire Hathaway-Aktie verkaufen?

So steht es um Berkshire Hathaway

Wie kommen wir überhaupt darauf, dass es beim Warren Buffett-Unternehmen aktuell nicht so rosig aussieht? Ein Blick in den Chart zeigt, dass Berkshire zwar auch am Jahresanfang zulegen konnte, danach aber um mehr als 5 Prozent korrigierte und jetzt wieder auf dem Niveau von Ende letzten Jahres liegt. Dazu kommt, dass die Aktie das wichtige 0,5er Fibonacci-Level wieder durchbrochen hat, was gelinde gesagt, nicht so schön ist. Es könnte nun dazu kommen, dass die Aktie noch etwas bis auf ungefähr 299 Dollar abgibt, um die 200-Tage-Linie nochmals zu testen. Hält diese Marke, dann brauchen Anleger nicht zu verkaufen und können sogar wieder zugreifen. Doch fällt diese Marke, dann sieht es erstmal nicht gut aus für die Berkshire Hathaway-Aktie.

www.tradingview.com Berkshire Hathaway

Einschätzung zur Berkshire Hathaway-Aktie

Mit einem KGV von 23,0 und ohne Dividendenrendite ist die Aktie nicht klassisch günstig, aber ein Klassiker. Warren Buffett setzt bekanntlich auf Value-Aktien und erzielt damit regelmäßig gute Erträge. Zudem sollen laut Schätzungen bei Bloomberg Umsätze und Gewinne weiterhin deutlich zulegen. Von dieser Seite haben Anleger wenig zu befürchten. Zwar mag die Lage im Chart aktuell nicht so rosig aussehen, doch die BÖRSE ONLINE Redaktion ist weiterhin überzeugt von der Warren Buffett-Aktie rät zum Kauf mit einem Kursziel von 320 Euro. Anleger sollten einen Stopp bei 209 Euro setzen.

Denn der übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und selbst wenn es zu kurzfristigen Rückschlägen im Chart kommen kann, so sehen wir keinen Grund, warum die Aktie mittelfristig nicht weiter deutlich zulegen sollte.

