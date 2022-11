Warren Buffett investiert mit Berkshire Hathaway Milliarden Dollar in ein Tech-Unternehmen und verkauft zudem eine Aktie. Um welche Werte es sich handelt und was jetzt für die Berkshire Hathaway-Aktie drin ist.

Wenn Warren Buffett am Markt aktiv wird, dann schaut die Welt ganz genau hin. Auch jetzt hat er wieder Infos zu seinen Käufen und Verkäufen mit seinem Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway veröffentlicht. Zwei Transaktionen sprangen dabei besonders ins Auge.

Diese Aktien kauft Warren Buffett mit Berkshire Hathaway

Buffett kaufte rund 60 Millionen Aktien des Chip-Unternehmens Taiwan Semiconductor (TSMC) für etwa 4,1 Milliarden Dollar, wie aus dem 13F-Bericht an die amerikanische Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Neben der TSMC-Aktie eröffnete Berkshire Hathaway während im dritten Quartal neue Positionen beim Hersteller von Baumaterialien Louisiana Pacific und bei der Investmentbank Jefferies Financial Group. Für etwa 297 Millionen US-Dollar kaufte Warren Buffett 5,8 Millionen LPX-Aktien und rund 433.000 Jefferies-Aktien im Wert von fast 13 Millionen US-Dollar.

Alle Aktien legten nach den Käufen an der Börse stark zu, weil Nachahmer-Investoren ebenfalls auf diese Aktien aufspringen. Allerdings verkaufte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway die Aktien des Immobilienfonds Store Capital. Doch welche Auswirkungen hatte das auf die Berkshire Hathaway-Aktie?

Einschätzung zur Berkshire Hathaway-Aktie

Nach einer starken Rally von rund 20 Prozent in den vergangenen Tagen, gab die Berkshire Hathaway-Aktie gestern minimal ab. Anleger zeigten sich weder besonders euphorisch noch enttäuscht von den neuen Käufen und Verkäufen von Warren Buffett. Mit einem KGV von etwa 20 bleibt die Berkshire Hathaway-Aktie allerdings attraktiv. Eine Dividende zahlt Warren Buffett hingegen nicht. Lieber kauft er von den überschüssigen Milliarden eigene Aktien zurück.

Charttechnisch sieht es bei Berkshire aber wieder sehr gut aus. Das Papier konnte die wichtige 200-Tage-Linie zuletzt zurückerobern und als Unterstützung halten. Bleibt dies auch in den kommenden Tagen so und kann die Aktie den Widerstand bei 310 Dollar aus dem Chart nehmen, so kann es schnell bis auf 340 Dollar hochgehen. Anleger setzen einen Stopp bei 284 Dollar und kaufen bis dahin weiter zu.

Übrigens: Die TSMC-Aktie schoss nach dem Kauf durch Berkshire Hathaway um über 11 Prozent nach oben. Die Halbleiter-Aktie befindet sich dabei auch im BÖRSE ONLINE Chip Power Index. Mit diesem Indexzertifikat mit der WKN DA0ABM können Anleger breit gestreut in die Chip-Branche investieren.