Nachdem Warren Buffett Ende letzten Jahres die Beteiligung an Hewlett-Packard stark reduzierte und im Gegenzug die bestehende Position bei Occidental Petroleum aufstockte, startete Buffet den ersten Handelstag des Jahres mit diesem spannenden Investment. Sollten Sie auch noch schnell einsteigen?



Nach Angaben der amerikanischen US-Aufsichtsbehörde SEC hat Warren Buffett über seine Beteiligungsgesellschaft 21,3 Millionen Aktien von Liberty Sirius XM in einem Gegenwert von 645 Millionen Dollar erworben. Erstmals hatte Buffett in 2016 in das Unternehmen investiert, seitdem tätigte der Investor zwölf Käufe und zwei Verkäufe. Aktuell hält der Investor etwa 2,36 Prozent der ausstehenden Liberty Sirius XM Aktien.



Kein typisches Warren Buffett-Investment

Was für das Investment spricht ist, die aktionärsfreundliche Kapital- und Dividendenpolitik des Unterhaltungskonzerns. So wurden in 2023 mehr als 500 Millionen Dollar für Aktienrückkäufe und Dividenden gezahlt. Gegen die Investition spricht der relativ hohe Verschuldungsgrad von 3,3 für das Geschäftsjahr 2024. Schätzungen zufolge wird in 2024 mit Umsätzen von etwa 9 Milliarden Dollar gerechnet, etwa identisch dürfte die Nettoverschuldung des Unterhaltungskonzerns sein.



Sollten Anleger auf den Zug aufspringen?

Seit Oktober hat Liberty Sirius eine sehr ordentliche Performance hingelegt und knapp 30 Prozent zugelegt. Anleger sollten dem Beispiel von Warren Buffett eher nicht folgen und somit nicht in die Aktie investieren. Der sehr hohe Verschuldungsgrad auf der einen Seite und die eher margenschwache Unterhaltungsindustrie sprechen gegen eine Investition in Liberty Sirius XM.



Fazit Berkshire Hathaway ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Darin befinden sich 29 Aktien, mit denen Anleger langfristig gute Erträge erzielen sollten. Mit dem Indexzertifikat DA0ABN können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung des Index teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



