Sie wollen sich zu Weihnachten selbst beschenken? Machen Sie das mit diesen Aktien, die bis zu 17,2 Prozent an Dividendenrendite bieten. Doch Achtung: Nur wer die Papiere auch zu dem richtigen Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Trotz der anstehenden Feiertage schütten noch einige Unternehmen hohe Dividenden aus bzw. haben ihren Ex-Tag. Für Anleger bedeutet das, dass man sich mit den entsprechenden Aktien in der Weihnachtszeit noch selbst beschenken kann.

Alles, was man dafür tun muss, ist die jeweiligen Papiere am richtigen Tag zu halten und schon trudelt die Zahlung in den nächsten Tagen bis Wochen auf dem Konto ein.

Bis zu 17,2% Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Portland General Electric – Ex-Dividende: 24.12.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Petróleo Brasileiro – Ex-Dividende: 26.12.2024 – Dividendenrendite: 17,2 Prozent

Prospect Capital – Ex-Dividende: 26.12.2024 – Dividendenrendite: 12,1 Prozent

Japan Tobacco – Ex-Dividende: 27.12.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

AGC – Ex-Dividende: 27.12.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Nippon Carbon– Ex-Dividende: 27.12.2024 – Dividendenrendite: 4,4 Prozent

Inpex – Ex-Dividende: 27.12.2024 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Petróleo Brasileiro

Die höchste Dividendenrendite gibt es dabei in dieser Woche bei der Aktie von Petróleo Brasileiro, besser bekannt als Petrobras. Der brasilianische Ölwert trägt dabei neben einem Preisrisiko beim Rohöl auch ein politisches Risiko in sich, weshalb Anleger den Wert deutlich günstiger bekommen als die Konkurrenz aus den Industrieländern.

Dividendenaktie: Prospect Capital

Eine hohe und attraktive Dividendenrendite bietet aktuell zudem Prospect Capital, ein BDC mit Fokus auf die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen und Leveraged Buy-outs. Bereits das 17. Jahr infolge zahlt die Aktie ihren Anlegern eine hohe Ausschüttung.

Dividendenaktie: Japan Tobacco

Ein etwas unbekannter, aber nicht minder interessanter Player aus der Tabakbranche ist Japan Tobacco, der in dieser Woche Ex-Dividende geht. Besonderheit des Unternehmens: Durch Zielgruppe und regionale Ausrichtung sind Analysten hier deutlich weniger skeptisch für die zukünftige Entwicklung des Tabakkonzerns (anders als bei einem Großteil der Konkurrenz).

