Die US-Experten von Morningstar verraten, welche 3 Burggraben-Aktien Anleger sich für 2025 ganz genau ansehen sollten. Was diese Aktien so besonders macht und wie viel Kurspotenzial sie jetzt bieten.

Morningstar: Diese Burggraben-Aktien brauchen Anleger 2025

"Morningstar hat kürzlich seine aktualisierte Liste der „Best Companies to Own“ für 2025 veröffentlicht"; verrät Morningstar-Expertin Susan Dziubinski. Und sie fährt fort: "Welche Eigenschaften muss ein Unternehmen mitbringen, um auf die Liste zu kommen? Zunächst suchen wir nach Unternehmen, die über erhebliche Wettbewerbsvorteile verfügen, die es ihnen ermöglichen, über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu sein. Wir suchen auch nach Unternehmen, die zuverlässige Cashflows generieren. Und wir bevorzugen Managementteams, die kluge Entscheidungen zur Kapitalallokation getroffen haben."

Und diese 3 unterbewerteten Burggraben-Aktien kamen neu auf die Liste:

1. Danaher

2. Paychex

3. Equifax

So stark sind die Burggraben-Aktien unterbewertet

Zuerst nennt Morningstar das US-Medizintechnik-Unternehmen Danaher. Der faire Preis der Aktie soll bei 285 Dollar liegen, was der Burggraben-Aktie noch ein Kurspotenzial von mindestens 22 Prozent verspricht. Zudem schreibt Morningstar: "Morningstar ist der Ansicht, dass Danaher dank der differenzierten Technologie des Unternehmens, die durch verschiedene immaterielle Vermögenswerte wie Patente, Marken, Urheberrechte und Warenzeichen geschützt ist, einen großen wirtschaftlichen Vorsprung geschaffen hat." Allerdings sieht der Chart der Aktie aktuell noch nicht so toll aus. Vorsichtige Anleger warten erst, bis die Danaher-Aktie die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wieder überwunden hat.

Die nächste Burggraben-Aktie ist Paychex. Allerdings ist diese nach einem guten Lauf an der Börse aktuell nicht unterbewertet. Das faire Kursziel legen die Experten von Morningstar auf 130 Dollar. Doch der Trend der Aktie im Chart stimmt, weswegen Anleger eine erste Tranche investieren können.

Als drittes Unternehmen hat Morningstar das US-Informations- und Kredit-Unternehmen Equifax auf der Liste. Dazu schreibt Morningstar: "Wir glauben, dass die Hürden für den Einstieg in das Kreditbürogeschäft hoch sind, da die Replikation einer Datenbank mit Millionen von Kundendaten unglaublich schwierig wäre. Wir glauben, dass die Übernahmen des Managements im Laufe der Zeit den Burggraben von Equifax stärken und seine Einnahmen diversifizieren." So setzen die Experten das faire Kursziel auf 285 Dollar was noch ein kleines Kurspotenzial bedeutet. Aufgrund des Kurspotenzials und eines guten Aufwärtstrends im Chart, können Anleger weiter einsteigen.

