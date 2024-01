Der E-Commerce-Händler Coupang dürfte nicht vielen Menschen in Deutschland ein Begriff sein. In Südkorea ist das Unternehmen aber einer der größten Dreh- und Angelpunkte für den schnellen Verkauf von Konsumgütern und Lebensmitteln. Zieht demnächst dann auch der Aktienkurs mit? Von Maximilian Fischer

Auf den ersten Blick macht die Aktie des Unternehmens Coupang keinen so guten Eindruck. Während im Jahr 2023 viele Tech-Aktien wie Amazon und Microsoft satte Kursgewinne einfahren konnten, verzeichnete der E-Commerce-Anbieter aus Südkorea „nur“ ein Plus von zehn Prozent und lag erdrutschartige 77 Prozent unter seinem Allzeithoch. Darüber hinaus kreuzte Mitte Dezember die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von oben und für den Kurs ging es erst mal nach unten. Dennoch glauben die Experten des Finanzunternehmens TipRanks, dass in der Coupang-Aktie mehr steckt, als es der derzeitige Kurs widerspiegelt. Dafür spricht unter anderem das schnelle Wachstum der 2010 gegründeten E-Commerce-Plattform, die auch als das „Amazon aus Südkorea“ bezeichnet wird. Dort ist Coupang laut einer 2023 veröffentlichten Studie von Nowak & Partner einer der Marktführer für die Lieferung von Kleidung, Elektronik oder Lebensmitteln noch am gleichen Tag. Diese Schnelligkeit garantiert das Unternehmen auch durch hohe Investitionen in über 100 Logistikzentren, in denen die Händlerprodukte lagern. Coupang ist aber nicht nur ein einfacher Lebensmittellieferservice, sondern besitzt mit Coupang Pay auch einen Bezahldienst für alle hauseigenen Dienste und streamt mit Coupang Play sogar Nachrichten und Filme – ganz ähnlich auch wie Amazon in den USA.

Zudem kündigte Coupang Ende letzten Jahres den Kauf des E-Commerce-Unternehmens Farfetch an, das Designermode von Boutiquen aus der ganzen Welt verkauft. Das Segment von Luxus-Konsumgütern wird dabei mit einem Marktpotenzial von 400 Milliarden Dollar bewertet. Laut den Experten von TipRanks wird der Onlinehändler durch den Kauf von Farfetch Zugang zu neuen Märkten erhalten, wodurch auch das Wertpapier an Momentum gewinnen könnte.

Einige Zahlen sprechen für die Coupang-Aktie

Trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds im Jahr 2023 überzeugen auch die Unternehmenszahlen. Im dritten Quartal 2023 konnte Coupang seinen Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar und seinen Bruttogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 27 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar steigern. Auch die Zahl der aktiven Kunden auf der Online-Plattform erhöhte sich in diesem Quartal um 14 Prozent auf 20,4 Millionen Menschen.

Die Analysten an der Wall Street erwarten zudem einen Anstieg der Verkäufe um 17 Prozent für 2023 und einen weiteren Anstieg um etwa 13 Prozent für das gesamte Jahr 2024. Zwei Analysten raten derzeit zum Kauf, drei zum Halten und einer würde verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,52 Dollar. Bei einer möglichen Unterbewertung der Aktie, wie es die Experten von TipRanks nahelegen, könnte es sich also jetzt lohnen, über einen Einstieg bei Coupang nachzudenken. Denn das „Amazon von Südkorea“ mag zwar nicht unbedingt besser sein als der Konkurrent aus Amerika, der Kurs ist aber niedriger und liegt derzeit bei rund 16 Dollar, der von Amazon bei über 180 Dollar.

