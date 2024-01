Moderna möchte in den kommenden Jahren neue Impfstoffe auf den Markt bringen. Nach der im Winter prominent vertretenen Infektionswelle mit Erkältungsviren ist das keine schlechte Idee. Auch nicht für die Aktie – Analysten sehen Kurschancen von bis zu über 100 Prozent. Von Maximilian Fischer

Zu Beginn des Jahres 2024 machte der Börsenkurs des Biotechnologieunternehmens Moderna plötzlich einen Sprung um etwa 13 Prozent und konnte am Dienstag die 200-Tage-Linie überschreiten. Grund für den Kursanstieg ist unter anderem die Ankündigung von Moderna-CEO Stéphane Bancel, in den nächsten fünf Jahren mehrere unterschiedliche Impfungen für verschiedene Krankheiten auf den Markt zu bringen. Unter diesen Impfstoffen, die laut Bancel im Jahr 2025 die Verkäufe ankurbeln sollen, ist eine Impfung gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das noch 2024 auf den Markt kommen soll. Das Virus sorgt laut Robert Koch Institut (RKI) für Erkrankungen der Atemwege und ist einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. Zudem soll laut Moderna auch noch eine potenzielle Kombinationsimpfung gegen die Grippe und Corona für das Jahr 2025 in der Pipeline des Unternehmens sein. Und ein auch ein Blick in die Vergangenheit machte Investoren glücklich. 2023 stieg der Marktanteil der COVID-19-Impfung von Moderna in den USA auf 48 Prozent im Vergleich zu 37 Prozent in 2022.

Mehrere Analysten raten zum Kauf der Moderna-Aktie

Analyst Hartaj Singh von Oppenheimer wechselte unter dem Eindruck dieser Entwicklungen seine Einschätzung zur Aktie von „Hold“ zu „Buy“. Er gehe davon aus, dass Moderna bis zum Jahr 2026 mit fünf neuen Produkte auf dem Markt ein Umsatzwachstum erwirtschaften könnte. Doch auch die Verkäufe des hauseigenen COVID-Impfstoffs sollen sich im Jahr 2025 verbessern. Hintergrund sind steigende Infektionen mit der neuen Omikronvariante JN.1.

Sigh setzt ein Kursziel von 142 Dollar für Moderna fest, was einem Kurswachstum von rund 26 Prozent entspricht. Noch optimistischer ist Brookline Capital Markets Analystin Leah Rush Cann, die ihr Kursziel von 300 Dollar auf 310 Dollar erhöhte, was einem Kurswachstum von rund 176 Prozent entspricht. Insgesamt raten an der Wall Street acht Analysten zum Kauf, sechs zum Halten und zwei würden verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 134 Dollar.

