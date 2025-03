Diese zehn Aktien könnten bald massiv unter Druck geraten, denn sie sind trotz eines stark fallenden Marktes deutlich überkauft. Müssen sich Anleger jetzt bei den Titeln auf eine Korrektur gefasst machen?

An den Börsen gibt es aktuell einige Turbulenzen. Allein am Montag hat der Nasdaq Index um vier Prozent im Tagesverlauf verloren. Doch einige Aktien könnten jetzt sogar noch mehr Abwärtspotenzial bieten.

Diese 10 Aktien könnten bald deutlich fallen

Denn gerade für gehypte, charttechnisch stark überkaufte Titel könnte es jetzt ungemütlich werden. Besonders die folgenden zehn Titel mit einem RSI über 70 (überkauft) sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen und eine eventuelle Positionierung überprüfen:

Amgen — RSI: 74

Brown & Brown — RSI: 74

American Water Works Company — RSI: 76

LKQ Corporation — RSI: 76

Expeditors International of Washington — RSI: 76

AbbVie — RSI: 76

Verizon Communications — RSI: 77

Gilead Sciences — RSI: 78

Yum! Brands — RSI: 79

Intra-Cellular Therapies — RSI: 85

Ganz besonders hart könnte es dabei die Aktie von Yum! Brands treffen.

Massiver Verkaufsdruck droht bei dieser Aktie

Denn bei Yum! Brands sprechen gleich mehrere Faktoren für deutliches Downside-Potenzial.

So ist der Betreiber von Taco Bell, KFC & Co. an der Börse mit einem KGV von 26 bewertet, obwohl das Umsatzwachstum zuletzt deutlich eingebrochen ist. Dementsprechend negativ sind auch die Analysten, die bei dem Wert zum aktuellen Zeitpunkt kein Kurspotenzial mehr sehen.

Zusätzlich besorgniserregend war eine Nachricht rund um den CEO von Yum! Brands, der in den vergangenen Wochen massiv Anteile auf den Markt geworfen und seine Position deutlich reduziert hat.

