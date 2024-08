Die Aktie des Konzerns Mercedes-Benz befindet sich wie andere Auto-Werte derzeit in schwierigem Fahrwasser. Dennoch sehen einige Experten bei der Aktie noch Luft nach oben. Sollten Anleger zuschlagen?

Wie andere deutsche Autobauer auch hat es Mercedes-Benz derzeit nicht leicht. Der Konzern kämpft wie Volkswagen oder BMW mit schwankenden Absatzzahlen im so wichtigen Einzelmarkt China und auch insgesamt brach der Absatzmarkt für Luxus- und Elektro-Fahrzeuge im zweiten Quartal teils deutlich ein. Dennoch kann das Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld ebenso ein paar Erfolge vermelden.

Mercedes-Benz glänzt trotz Schwierigkeiten

Zwei Komponenten, auf die Anleger bei der Aktienanalyse gerne schauen, sind die Preisgestaltung der Produkte eines Konzerns und der Umgang mit Schulden. Und genau in diesen Bereichen konnte Mercedes-Benz laut den Experten von Morningstar zuletzt glänzen, als durch hervorragendes Management der betrieblichen Aufwendungen und die Preisgestaltung bei Transportern der Schuldenabbau vorangetrieben werden konnte. Dennoch sehen die Analysten eine schnelle Trendwende bei dem Autobauer noch nicht.

UBS rät bei Mercedes-Benz zum Kauf

Ganz ähnlich sieht die Schweizer Großbank UBS in einer neuen Analyse die Situation bei Mercedes-Benz. Die Gewinnmargen der europäischen Autobauer hätten an mehreren Fronten unter Druck gestanden, was aber auch teils so erwartet gewesen sei, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Berichtsaison zum zweiten Quartal.

Die Jahresziele manch eines Unternehmens seien noch nicht in trockenen Tüchern. UBS rät weiter zum Kauf der Aktie und beließ das Kursziel bei 85 Euro. Das entspricht bei dem derzeitigen Kurs von rund 62 Euro einem Upside von mehr als 37 Prozent. Dennoch werden Anleger viel Geduld brauchen, bis sich das Wertpapier nachhaltig nach oben bewegt. Investierte bleiben trotz des Transformationsprozesses des Autoherstellers stoisch dabei.

Mit Material von dpa-AFX

