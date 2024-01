Kann diese KI-Aktie demnächst Marktanteile von Konkurrent Nvidia gewinnen? Finanzexperten sehen bei dem Wertpapier ein mögliches Kurswachstum von rund 20 Prozent. Das sind die Hintergründe.

Die Nachfrage nach Grafikprozessoren, die die Chips für Künstliche Intelligenz (KI) darstellen, ist nach wie vor ungebrochen. Das freut vor allem Hersteller wie Nvidia, die einen Großteil des Chip-Marktes in diesem Bereich kontrollieren. In Zukunft könnte der amerikanische Halbleiter-Konzern AMD mit seinen eigenen Chips, die dieses Jahr erscheinen sollen, aber auch Anteile des wachsenden Marktes abgreifen und so eine wichtige Alternative für Kunden wie Microsoft und Meta werden, wie CNBC zuletzt berichtete.

Die Analysten von New Street Research raten daher in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie weiter zum Kauf der Aktie und hoben das Kursziel auf 215 US-Dollar an, was derzeit einem Wachstumspotenzial von etwas mehr als 20 Prozent entspricht. Den Finanzexperten zufolge haben vor allem AMD und der taiwanesische Technologiekonzern TSMC im Bereich der KI-Chips noch Luft nach oben. "Lisa Su, CEO von AMD, prognostizierte Ende letzten Jahres einen adressierbaren Markt für KI-Chips für Rechenzentren in Höhe von 400 Milliarden Dollar. Diese Prognose könnte sich als falsch erweisen, aber sie ist sicher nicht aus der Luft gegriffen", sagten die Analysten von New Street. Im Schnitt sehen die Analysten der Wall Street für AMD noch ein Upside-Potenzial von etwa 13 Prozent. Bei Nvidia gehen die Experten „nur“ von einem Anstieg um durchschnittlich etwa zehn Prozent aus. Zum Wachstum des KI-Marktes gibt es aber auch konservativere Stimmen.





Sind die Erwartungen an die Künstliche Intelligenz zu hoch?

Gus Richard, Analyst bei Northland Capital Markets, ist sich dagegen nicht sicher, wo es für AMD in Zukunft hingeht, wie er bei CNBC berichtete. Sein aktuelles Rating für die Aktie sei bei „Market Perform“, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Laut dem Experten sind die Erwartungen an das Wachstum von KI-Chips in einen „irrationalen Überschwang“ umgeschlagen. Einige Analysten gingen von 100 Milliarden US-Dollar, andere von 400 Milliarden US-Dollar aus. "KI ist groß, sie ist wirklich groß, nur nicht so groß, wie Investoren denken", erklärte Gus Richard. Die Meinungen zur weiteren Entwicklung der KI- und Chipindustrie gehen also auseinander. BÖRSE ONLINE rät bei Nvidia und AMD weiter zum Kauf.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.