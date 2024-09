Für Aktien ist es schwer, an den Börsenglanz von Nvidia heranzukommen. Einer hierzulande wenig bekannten Biotech-Aktie ist das 2024 zumindest zwischenzeitlich geglückt. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

Es passiert nicht alle Tage, dass die Aktie eines Unternehmens das große Nvidia in den Schatten stellt. Einer ganz besonderen Biotech-Aktie ist aber genau das gelungen. Zwar ist es nur eine Momentaufnahme, aber dieses Kurswachstum dürfte bei Anlegern für große Augen sorgen. Legte der KI-Gigant seit Jahresanfang etwa 134 Prozent zu, schoss die Aktie des Unternehmens Summit Therapeutics im gleichen Zeitraum sogar um unglaubliche 740 Prozent zu. Vor einigen Tagen waren es sogar 900 Prozent. Was ist da passiert?

Summit Therapeutics überrascht mit klinischen Daten

Der Biotech-Konzern Summit konzentriert sich auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten und hat mit dem Mittel „Ivonescimab“ gerade einen echten Blockbuster an der Hand, der die Aktie in neue Höhen beförderte. In einer kürzlich durchgeführten klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs performte das Mittel bedeutend besser als die bisherige Standardtherapie „Keytruda“ von Merck. Das Mittel der Konkurrenz war im letzten Jahr das meistverkaufte Medikament der Welt.

„Ivonescimab“ konnte jetzt aber im direkten Vergleich mit „Keytruda“ unter anderem das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um fast 50 Prozent senken – bei ähnlichem Risikoprofil. Nach Angaben von Summit ist das in einer Phase-3-Studie noch keinem anderen Wirkstoff gelungen. Kein Wunder also, dass das Mittel in so einer fortgeschrittenen klinischen Phase Kursfantasien weckt.

Zumal Lungenkrebs laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2020 die zweithäufigste Krebsart überhaupt ist und für die meisten Todesfälle sorgt. Außerdem könnte „Ivonescimab“ noch weitere Indikationen haben und bei anderen Krebsformen helfen. Dann wäre die Behandlung für Summit eine echte Goldgrube. Warum sollten Anleger also nicht noch sofort einsteigen?

Ebenfalls interessant: Wenn das passiert, steigen Ethereum und Solana um 100%

In der Aktie von Summit Therapeutics steckt viel Risiko

Ein guter Grund, mit einem Investment bei Summit zu warten ist die bisherige Kursentwicklung. Zu Hochzeiten wie jetzt bei einer Biotech-Aktie einzusteigen, ist gefährlich. Wie oben beschrieben, hatte das Papier vor gar nicht langer Zeit noch ein Jahresplus von 900 Prozent, jetzt sind es schon 160 Prozent weniger.

Dazu kommt, dass das Unternehmen gerade um die 17 Milliarden US-Dollar wert ist, obwohl nicht ein Medikament auf dem Markt ist. Wenn bei dem Wirkstoff „Ivonescimab“ auf den letzten Metern etwas schief geht, könnte das ganze Unternehmen in Schieflage geraten. Zwar verfügt Summit wohl noch über einiges an Cash in dreistelliger Millionenhöhe, bei einem solchen Szenario würden Anleger aber dennoch viel Geld verbrennen und der Kurs einbrechen. „Ivonescimab“ ist eine riesige Chance für Anleger und das Unternehmen, aber nur spekulative Börsianer mit Biotech-Erfahrung sollten sich an die Aktie wagen. Alle anderen bleiben an der Seitenlinie.

Lesen Sie auch: Goldman Sachs: Der Crash am Aktienmarkt kommt nicht – Was das jetzt bedeutet