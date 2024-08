Wie stuft eigentlich der beste Analyst der Welt den jüngsten Abverkauf bei Tech-Aktien ein? Er hat sogleich seine Einschätzung bei einer spannenden Chip-Aktie aktualisiert – so viel Kurschance sieht er jetzt.

Der jüngste Abverkauf ließ die Börsen weltweit nicht kalt. Vor allem Tech-Aktien hat es übel erwischt, die zeitweise sogar zweistellig eingebrochen sind. Keine Frage waren einige Aktie aufgrund der allgemeinen Begeisterung um das Thema künstliche Intelligenz (KI) sicherlich auch überhitzt.

Nichts desto trotz hatte diese Begeisterung auch ihre Berechtigung, denn das Thema wird uns die kommenden Jahre noch zunehmend begleiten und dabei immer größer werden. Wer also jetzt auf die richtigen Kandidaten setzt, könnte in den nächsten Jahren dafür deutlich belohnt werden.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Auf diese Chip-Aktie setzt der beste Tech-Analyst der Welt jetzt

Wir haben uns daher gefragt, welche Anpassungen die besten Analysten der Welt nach dem jüngsten Abverkauf bei ihren Empfehlungen gemacht haben. Und diese Top-Experten findet man auf dem Finanzportal „TipRanks“, das diese regelmäßig nach ihrer Performance bewertet. Und der derzeit beste Analyst für Tech-Werte ist laut dem Portal Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities.

Er ist derzeit nicht nur der beste Tech-Analyst, sondern gilt auch insgesamt als der zweitbeste Wall Street Analyst überhaupt. Er setzt sich hier gegen über 8.900 andere Analysten durch. Sein Fokus liegt auf Tech-Werten und er konzentriert sich dabei auf den US-Markt sowie auf Kanada.

Er empfiehlt derzeit eine Reihe von Aktien. Anhand der Bloomberg-Datenbank konnten wir jedoch herausfinden, dass er speziell bei einer Aktie am 5. August, also am Tag des Abverkaufs, erst seine jüngste Einschätzung abgab. Hierbei sollte er also schon die jüngsten Marktgeschehnisse mitberücksichtigt haben.

Die Top-Aktie des besten Analysten – jetzt kaufen?

Dabei handelt es sich um das Halbleiterunternehmen Microchip Technology. Hans Mosesmann bekräftigte erst am 5. August erneut seine Kaufempfehlung, senkte allerdings das Kursziel von zuvor 100 US-Dollar auf nun 90 US-Dollar. Das entspricht aber immer noch einer Kurschance von über 20 Prozent.

Bei Microchip Technology handelt es sich um einen Halbleiterhersteller aus den USA, der bereits 1989 gegründet wurde. Microchip verfügt über 125.000 Kunden aus Branchen wie Automotive, Industrie, Verteidigung und vielen mehr. Zuletzt enttäuschte das Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzrückgang: Dieser ging um fast 46 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr zurück.

„Wir haben im Juni 2024 Quartalsergebnisse erzielt, die unseren Prognosen entsprechen, da wir uns weiterhin in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld bewegen und unsere Kunden sich darauf konzentrieren, ihre Lagerbestände aufgrund der kurzen Lieferzeiten für unsere Produkte zu reduzieren", hieß es vom CEO Ganesh Moorthy in der Quartals-Mitteilung. Dafür gab das Unternehmen jüngst bekannt, die Dividende am 5. September auf 0,454 zu erhöhen, womit die Dividendenrendite bei 2,5 Prozent liegt – deutlich über dem Durchschnitt der Branche.

Grundsätzlich befindet sich das Unternehmen in einem spannenden und vielversprechenden Markt, denn Chips liefern die Basis dafür, dass eine jede künstliche Intelligenz (KI) und andere digitale Geräte überhaupt erst funktionieren können. Die Zahlen des Unternehmens überzeugen in diesem sehr konkurrenz-intensiven Umfeld derzeit jedoch nicht, vergleicht man sie etwa mit Unternehmen wie Nvidia oder AMD.

Auch für das Gesamtjahr rechnen Analysten im Schnitt mit einem deutlichen Minus bei Umsatz und Gewinn. Zweistelliges Wachstum könnte dann allerdings im darauffolgenden Geschäftsjahr möglich sein. Womöglich ist dies auch der Grund, warum die Aktie derzeit mehrheitlich zum Kauf von Analysten empfohlen wird. Sie sehen mit einem Kursziel von 95 US-Dollar sogar eine Kurschance von 29 Prozent.

BÖRSE ONLINE ist derzeit noch mehr von anderen Chip-Werten überzeugt, die finden Sie zum Beispiel hier:

Nach Crash: Top-Investoren kaufen bereits was das Zeug hält Nvidia-Aktien – sollten Sie es auch?

Oder hier: Mega bullisch nach Zahlen: Cathie Wood kauft in Millionenhöhe Aktien von Nvidia-Rivalen