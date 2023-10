Die Aktie des berühmten Impfstoffherstellers BioNTech liegt heute bereits fast zweistellig im Minus. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt wissen sollten

Die BioNTech-Aktie liegt heute bereits fast zehn Prozent im Minus – was hat diesen enormen Rutsch in der ersten Tageshälfte ausgelöst? Der Grund liegt in der schwachen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen, die das Unternehmen deutlich belastet.

Erst kürzlich hatte der US-Partner Pfizer eine anhaltende Senkung seiner Umsatz- und Gewinnziele und milliardenschwere Abschreibungen angekündigt. Nun nahm auch BioNTech sein Geschäft unter die Lupe.





BioNTech-Aktie – schwache Nachfrage nach Corona-Impfstoffen bremst Geschäft

Das Ergebnis: Für das dritte Quartal rechnet BioNTech mit Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro – die Hälfte des Bruttogewinnanteils aus der Vereinbarung mit Pfizer. „Jede solcher Abschreibungen wird die Umsatzerlöse, die das Unternehmen für 2023 ausweisen würde, reduzieren.“, heißt es bei Reuters.

Die BioNTech-Aktie liegt heute bereits bei 91,80 Euro, ein Minus von fast zehn Prozent. Sollten Anleger nun lieber Reißaus nehmen? Nein. Ja, BioNTech ist derzeit hauptsächlich für seine Rolle im Kampf gegen Corona bekannt, doch bietet das Unternehmen noch so viel mehr. Derzeit rät laut der Datenbank von Bloomberg die Mehrheit der Analysten zum Kauf. Auch Börse Online setzt das Kursziel bei 111,50 Euro – das verspricht nun Einstiegschancen.

Mit Material von rtr

Eben noch heiß begehrt, dann stark gefallen. Für die Aktien vieler Techwerte ging es zuletzt bergab. BÖRSE ONLINE hat für solche Werte den Reversal Index entwickelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.