Die BioNTech-Aktie meldet Quartalszahlen. Und diese fallen überraschend aus. Was Anleger jetzt zu BioNTech wissen müssen.

Quartalszahlen von BioNTech

Der Umsatz und Gewinn von BioNTech ging im dritten Quartal deutlich zurück, weil eine Liefervereinbarung auf das vierte Quartal verschoben wurde. Von Juli bis September machte Biontech 3,46 Milliarden Euro Umsatz, was deutlich weniger als die sechs Milliarden im Vorjahreszeitraum war. Zugleich ging der Nettogewinn von 3,21 Milliarden Euro auf 1,78 Milliarden zurück. Doch insgesamt lag der Gewinn mit 7,15 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten knapp über dem Vorjahresniveau.

Dies liegt auch an guten Zahlen von BioNTech angepasstem Omicron-Impfstoff. Das Mainzer Biotechunternehmen erwartet nun für seinen Covid-19-Impfstoff im Jahr 2022 insgesamt einen Umsatz von 16 bis 17 Milliarden Euro statt von 13 bis 17 Milliarden. Bislang seien bereits 300 Millionen Dosen des angepassten Impfstoffs in Rechnung gestellt worden, so BioNTech.

Die BioNTech-Aktie legte nach den Quartalszahlen etwas zu, nachdem sie am Vormittag leicht im Minus notiert hatte.

Einschätzung zur BioNTech-Aktie

Mit einem KGV von 3,6 ist die Aktie des Biotech-Unternehmens sehr günstig bewertet. Doch Anleger müssen davon ausgehen, dass der große Boom, ausgelöst durch den mRNA-Impfstoff gegen das Corona-Virus vorerst beendet ist. Nichtsdestotrotz dürfte die BioNTech-Aktie vor einer starken Zukunft stehen.

Allerdings dürfte sich das KGV in den kommenden Jahren etwas erhöhen, weil die Gewinne zurückgehen dürften. Dies muss aber nicht zwingend in einem geringeren Aktienkurs münden, nur die aktuell sehr günstige Bewertung passt sich dann einem normaleren Niveau an.

Bei Bloomberg raten acht Analysten zum Kauf der BioNTech-Aktie, neun zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 217 Euro und bietet damit aktuell rund 41 Prozent Potential.

Interessant: Die BioNTech-Aktie befindet sich auch um BÖRSE ONLINE Reversal Index. In diesem Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABB befinden sich zehn Aktien, die besonders stark von einem Turnaround an den Börsen profitieren könnten.

