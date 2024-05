Künstliche Intelligenz spielt bei immer mehr Biotech-Unternehmen eine Rolle - auch bei Moderna. Welche Vorteile kann die neue Technologie der Aktie bringen und sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und während sich Anleger auf entsprechende Aktien wie Nvidia oder Microsoft stürzen, die mehr oder weniger direkt von dem Megatrend profitieren, greift die neue Technologie auch in anderen Branchen um sich und könnte dort in Zukunft massiven Einfluss auf die Entwicklung neuer Produkte und damit auch die Umsätze haben. Bestes Beispiel dafür ist der BioNTech-Konkurrent Moderna.

Moderna arbeitet mit KI von OpenAI

Die sinkende Nachfrage nach dem hauseigenen Corona-Impfstoff hat Moderna in letzter Zeit zugesetzt. Da freuen sich Anleger natürlich über jede gute Nachricht. Und durch den Umstand, dass der Biotech-Konzern verstärkt mit OpenAIs ChatGPT arbeitet, könnte genau so eine Neuigkeit sein. Laut Medienberichten gibt es mehr als 750 angepasste „GPTs“ innerhalb des Unternehmens, was für die große Verbreitung spricht. Darunter ist auch ein sogenanntes Dose ID GPT, das Forschern hilft, die passende Impfstoffdosis für klinische Versuche auszuwählen.

Das mag für Anleger nicht direkt weltbewegend klingen, man sollte die Zeitersparnis, die sich durch solche Technologien bei der Zulassung neuer Medikamente ergeben, aber nicht unterschätzten - gerade wenn man als Unternehmen wie Moderna an einer großen Zahl von Medikamenten arbeitet.



Wettbewerbsvorteil der Aktie durch KI?

Derzeit hat Moderna 14 neue Impfstoffe in der Pipeline, die bald auf den Markt kommen sollen. Sollten sich hier langfristig durch die KI positive Effekte auf die Forschungs- und Entwicklungskosten oder die Herstellungskosten ergeben, könnte sich dadurch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Playern einstellen, die noch nicht so stark auf die Technologie setzen.

Denn gerade in der Biotech-Branche wäre eine kostengünstigere Entwicklung von Wirkstoffen elementar, um bei Medikamenten auch mal den ein oder anderen Rohrkrepierer wegstecken zu können, der Unternehmen sonst ganz schnell auf eine Talfahrt an den Börsen schickt.

Sollten Anleger jetzt Moderna-Aktien kaufen?

Dass Moderna verstärkt auf KI setzt, ist ein positives Zeichen für die weitere Entwicklung des Konzerns. Und auch wenn diese Technologien in Zukunft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil einbringen könnten, sollten sich Anleger lieber aufgrund der Kernkompetenzen für oder gegen einen Kauf von Moderna-Aktien entscheiden.

KI wird in der Biotech-Branche eine immer größere Rolle einnehmen. Zum Pflichtkauf macht sie Aktien in dem Sektor aber noch nicht.

Lesen Sie auch: Aktie von Mercedes-Benz bekommt auf den Deckel. Kann Konkurrent Volkswagen jetzt vorbeiziehen?

Oder: Wie sich Sparer jetzt 3,6% Zinsen auf das Tagesgeld dieser beliebten Bank sichern können