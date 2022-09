Der angepasste Omikron-Impfstoff von BioNTech und Pfizer wurde in den USA zugelassen. Dabei gelang dem Duo ein Erfolg gegen den Konkurrenten Moderna. Die Aktien reagieren verhalten. Was jetzt wichtig wird.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat am heutigen Mittwoch das Corona-Vakzin von BioNTech/Pfizer gegen die Omikron-Variante zugelassen. Dabei dürfen bereits Kinder ab 12 Jahren mit dem Impfstoff geimpft werden, während die Altersbeschränkung beim Vakzin von Moderna erst bei 18 Jahren beginnt. Ein kleiner Erfolg für BioNTech und Pfizer, klagt doch Moderna gegen das Duo wegen Patentrechtsverletzungen.





BioNTech-Aktie wenig bewegt

In einem eher unruhigen Börsenumfeld notiert BioNTech leicht im Plus, ein Kursfeuerwerk scheint aber weit entfernt. Weitere positive Meldungen könnten aber schon ab morgen folgen: Denn dann entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung der Impfstoffe. Werden sie zugelassen, so sollen laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits in den ersten September-Wochen rund zehn Millionen Dosen des angepassten Impfstoffs nach Deutschland geliefert werden.

Weitere positive Meldungen wären für die BioNTech-Aktie gut. Denn noch begrenzt die sinkende 200-Tage-Linie das Kurspotenzial und drückt die Aktie gar etwas. Gelingt der Ausbruch, so wären aber wieder deutlich höhere Kurse möglich.

Fazit Die BÖRSE ONLINE-Redaktion rät weiterhin zum Kauf der BioNTech-Aktie mit einem Kursziel von 210 Euro. Anleger sollten zudem einen Stoppkurs bei 102 Euro setzen. Zudem beachten sie wie erwähnt die 200-Tage-Linie als temporären Widerstand und bei erfolgreicher Rückeroberung als Unterstützung. Der angepasste Impfstoff sowie eine sehr günstige Bewertung könnten der Aktie weiteren Auftrieb verleihen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech