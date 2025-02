Mit einem starken Quartalsergebnis und Ausblick für 2025 erfreut diese bekannte Biotech-Aktie gerade Anleger. Zudem steigt die Dividende und ein Rekord rückt näher.



Ist die Super-Rallye bei dem Biotech-Urgestein Gilead Science noch nicht am Ende? Das Unternehmen konnte nach starken Umsätzen im Bereich der HIV-Medikamente die Erwartungen der Analysten übertreffen und den Ausblick für 2025 nach oben anpassen.

Insgesamt lag unter anderem der Gewinn je Aktie im vierten Quartal mit 1,90 US-Dollar deutlich über den Analysteneinschätzungen von 1,71 US-Dollar. Für die Aktie ging es nachbörslich um fast acht Prozent auf über 100 US-Dollar nach oben.



Gilead ist wieder auf Wachstumskurs

Damit setzt die 1992 an die Börse gegangene Aktie eine im Sommer 2024 angestoßene Erholung fort. Zuvor hatte das Scheitern von Tests des Erfolgsmedikaments Trodelvy an Patienten mit Lungenkrebs das Papier belastet. Mittlerweile sorgen die HIV-Medikamente Biktarvy und Descovy aber für eine wachsende Nachfrage. So scheint das Ziel, mittelfristig wieder das Allzeithoch von 123,37 US-Dollar aus dem Jahr 2015 anzugreifen, nicht unmöglich.

Voraussetzung ist aber, dass Gilead weitere Studienerfolge verbuchen kann, um die Milliardenübernahme von Immunomedics zu rechtfertigen. Die aktuelle Kursstärke spricht aber für den Biotech-Riesen. Und unabhängig davon dürfen sich Anleger noch über eine andere Sache freuen.



Dividende bei Gilead wächst

Neben einem angehobenen Ausblick schraubt Gilead auch an der Dividende, die Ende März von 0,77 auf 0,79 US-Dollar angehoben werden soll. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei um die drei Prozent. Auch das könnte ein Grund sein, über eine Biotech-Beimischung im eigenen Portfolio nachzudenken.

Anleger sollten sich aber immer das hohe Risikoprofil der Branche insgesamt vor Augen führen, die an der Börse weit weniger stabil unterwegs ist als andere Sektoren. Es gibt aber definitiv derzeit schlechtere Investitionsmöglichkeiten als die etablierte Marke Gilead.



