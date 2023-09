Unternehmensprofil

Die Gilead Sciences Inc. ist ein Unternehmen aus dem Bereich der biopharmazeutischen Forschungsindustrie. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vertreibt Medikamente gegen lebensbedrohliche Krankheiten des Menschen, für die es bisher keine Therapie gibt. Dazu gehören vornehmlich HIV/Aids, Leberschädigungen wie Hepatitis sowie die Bereiche Hämatologie/Onkologie/Zelltherapie. Das Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von Medikamenten, darunter auch Veklury (remdesivir), das zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingesetzt wird. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche weitere Wirkstoffe In der Produktpipeline. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1987 weltweit aufgestellt und agiert heute in 35 Ländern.

Offizielle Webseite: www.gilead.com