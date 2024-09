Diese sieben Aktien gehen in dieser Woche Ex-Dividende. Dabei winken für Anleger Ausschüttungsrenditen von bis zu oberhalb der zehn Prozent. Doch wer sich diese noch sichern will, der muss schnell handeln.

Aktien schütten ihre Dividenden über das Verfahren des Ex-Dividendentages aus. Dabei wird ein bestimmtes Datum festgelegt und alle Anleger, die die Papiere an diesem Tag halten, erhalten infolgedessen eine Zahlung – Der Rest geht leer aus.

Bei den folgenden sieben Aktien liegt der Ex-Dividendentag in dieser Woche und wer noch etwas von den Zahlungen bekommen will, muss dementsprechend schnell sein.

Bei diesen Aktien winken bis zu 10% Dividendenrendite

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Simon Property – Ex-Dividende: 09.09.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Sinotrans – Ex-Dividende: 10.09.2024 – Dividendenrendite: 10,1 Prozent

TELUS – Ex-Dividende: 10.09.2024 – Dividendenrendite: 6,6 Prozent

B2Gold – Ex-Dividende: 10.09.2024 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

Kohl’s Corp – Ex-Dividende: 11.09.2024 – Dividendenrendite: 9,7 Prozent

Spark New Zealand – Ex-Dividende: 12.09.2024 – Dividendenrendite: 9,1 Prozent

Crown Castle – Ex-Dividende: 13.09.2024 – Dividendenrendite: 5,5 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Crown Castle

Stets einen Blick wert ist unter anderem der Betreiber von Mobilfunkmasten in den USA Crown Castle. Der REIT ist bei Anlegern aufgrund seines stabilen Geschäfts und der dadurch gut prognostizierbaren Chashflows enorm beliebt.

Dividendenaktie: B2Gold

Besonders dank der aktuellen Rallye bei Gold kann sich ein Blick auf die Papiere von B2Gold lohnen. Hierbei handelt es sich um einen Betreiber von Goldminen auf den Philippinen, Namibia und Kolumbien, der hohe Ausschüttungen an seine Aktionäre zahlt.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: Sinotrans

Wer gerne antizyklische Wetten eingeht, für den könnte sich ein Blick auf die Aktie von Sinotrans lohnen. Der chinesische Logistikdienstleister ist wegen der Konjunkturschwäche des Landes arg unter Druck geraten. Doch zieht die Wirtschaft im Reich der Mitte wieder an, dürfte Sinotrans entsprechend profitieren.

Lesen Sie auch:

Indikatoren zeigen: Darum steht bald ein heftiger Anstieg beim Bitcoin bevor

Oder:

Goldman Sachs mit klarer Ansage: Darum sollten Investoren jetzt DRINGEND Gold kaufen