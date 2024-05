In dieser Woche satte Dividenden von bis zu 14,5 Prozent kassieren? Dann werfen Sie am besten jetzt einen Blick auf diese hochausschüttenden Aktien, denn in den kommenden Tagen gehen die Werte Ex-Dividende. Anschließend haben Anleger keinen Anspruch mehr auf die hohen Ausschüttungen.

Wer sich noch in dieser Woche attraktive Ausschüttungen sichern will, der kann aktuell einen Blick auf einige spannende Hochdividendenaktien werfen. Denn diese gehen in den nächsten Tagen Ex-Dividende und zahlen anschließend ihre Ausschüttung an Anleger.

Doch Achtung: Nur wer die Aktien auch am Ex-Tag hält, hat einen Anspruch auf die Zahlung.

Bis zu 14,5% an Dividendenrendite mit diesen Aktien in dieser Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Prospect Capital– Ex-Dividende: 29.05.2024 – Dividendenrendite: 12,6 Prozent

Credit Agricole – Ex-Dividende: 29.05.2024 – Dividendenrendite: 6,5 Prozent

Sun Life – Ex-Dividende: 29.05.2024 – Dividendenrendite: 4,4 Prozent

Volkswagen– Ex-Dividende: 30.05.2024 – Dividendenrendite: 6,3 Prozent

Austevoll Seafood – Ex-Dividende: 30.05.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

AGNC Invest – Ex-Dividende: 31.05.2024 – Dividendenrendite: 14,5 Prozent

Cardinal Energy – Ex-Dividende: 31.05.2024 – Dividendenrendite: 10,5 Prozent





Besonders interessant könnten dabei die folgenden drei Titel sein:

Dividendenaktie: Prospect Capital

Eine hohe und attraktive Dividendenrendite bietet aktuell Prospect Capital, ein BDC mit Fokus auf die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen und Leveraged Buy-outs. Bereits das 17. Jahr infolge zahlt die Aktie ihren Anlegern eine hohe Ausschüttung.

Dividendenaktie: Volkswagen

Ebenfalls interessant für viele Anleger ist die Volkswagen-Aktie aus dem DAX. Hier gilt als das Narrativ der Investmentstory häufig der niedrigen Bewertung als auch die Chancen, die sich dem Unternehmen durch sich ein scheinbar nach hinten verschiebendes Verbrenner-Aus ergeben.

Dividendenaktie: Cardinal Energy

Öl und Gas wird in den kommenden Jahren wohl nicht aus dem Energiemix verschwinden und womöglich sogar noch stärker nachgefragt werden. Dies ergibt ein attraktives Umfeld für den Energiekonzern Cardinal Energy.

