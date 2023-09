Unternehmensprofil

Crédit Agricole SA wurde vor über 100 Jahren als Bank gegründet, die vor allem Akteuren im Bereich Landwirtschaft Finanzdienstleistungen anbot. Heute ist die Bank Nummer eins der Universalbanken Frankreichs und zählt zu den Größten in Europa. Das Angebot reicht von Versicherungen, Asset Management, Leasing und Factoring über Konsumentenkredite bis hin zu Corporate und Investment Banking. Im Bereich Allfinanz ist Credit Agricole laut eigenen Angaben Marktführer in Frankreich und im Asset Management die europäische Nummer zwei. Die Geschäftsbereiche gliedern sich in die Segmente "Retail Banking" (mit den beiden Bereichen Regional Banks und LCL Network auf den französischen Markt fokussiert) "International Retail Banking", "Specialised Financial Services", "Savings Management", "Corporate and Investment Banking" sowie "Corporate Centre". Zum Konzern gehören neben der Stammmarke Credit Agricole Namen wie Amundi, BNI Madagascar, InterBank, LCL, Newedge, Ribank und eine Vielzahl weiterer.

Offizielle Webseite: www.credit-agricole-sa.fr