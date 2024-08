In dieser Woche gehen einige sehr spannende Aktien Ex-Dividende, die hohe Ausschüttungen für Anleger versprechen. Doch wer sich die Zahlung sichern will, der muss schnell sein. Nur wer die Aktien zum jeweiligen Ex-Dividendentag hält, hat einen Anspruch auf die attraktive Zahlung.

Langsam geht es Richtung September und Dividendenanleger lassen den eher trockenen August (sowohl vom Wetter als auch von der Anzahl der Ausschüttungen) hinter sich.

Da es ab September wieder attraktive Zahlungen zu vereinnahmen gibt, gehen bereits jetzt einige spannende Hochdividendenwerte Ex-Dividende, besonders in der aktuellen Woche.

Diese spannenden Aktien gehen in dieser Woche Ex-Dividende

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Icahn Enterprises – Ex-Dividende: 19.08.2024 – Dividendenrendite: 24,8 Prozent

Prudential Financial – Ex-Dividende: 20.08.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Evergy – Ex-Dividende: 20.08.2024 – Dividendenrendite: 4,4 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 21.08.2024 – Dividendenrendite: 8,7 Prozent

Pacific Basin Shipping – Ex-Dividende: 21.08.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Imperial Brands – Ex-Dividende: 22.08.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

Land Securities – Ex-Dividende: 22.08.2024 – Dividendenrendite: 6,2 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Land Securities

Besonders vor dem Hintergrund von Zinssenkungen können Aktien wie Land Securities jetzt für Anleger interessant sein. Denn bei dem großen europäischen Immobilienwert winken nicht nur satte Ausschüttungen, sondern gleichzeitig Kurschancen.

Dividendenaktie: Imperial Brands

Ebenfalls stets einen Blick für Dividendenanleger wert, sind Tabakaktien. Hier bieten sich für Anleger satte Dividendenrendite und gut prognostizierbare Cashflows. So unter anderem auch bei Imperial Brands, das die bekannten Marken JPS, Davidoff, Gauloises und West unterhält.

Dividendenaktie: Icahn Enterprises

Interessant ist definitiv die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite in dieser Woche – Icahn Enterprises. Dabei handelt es sich um die legendäre Holding des Investors Carl Icahn, der zuletzt mit massiven Betrugsvorwürfen von Shortsellern zu kämpfen hatte. Wer spekulativ anlegen möchte, kann sich hier engagieren, muss aber den Totalverlust als ein mögliches Szenario einberechnen.

