Warren Buffett gilt als bester Investor der Welt – und einige seiner bekannten Aktien-Picks bieten jetzt Kurschancen von bis zu 40 Prozent. Von Amazon bis Apple – diese berühmten Namen sind dabei

Warren Buffett (93) gilt als der wohl erfolgreichste Investor der Welt. Kaum ein anderer hat ein so großes Gespür dafür bewiesen, die richtigen Aktien zur richtigen Zeit auszuwählen. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway erzielte er Renditen, die den Markt deutlich schlagen konnten.

Anleger beobachten also genau, auf welche Aktien das Börsen-Ass setzt und mit welchen sie selbst von seinem Gespür profitieren können.

Doch die meisten der Aktien, die das Börsen-Ass im Portfolio hält, haben bereits eine ansehnliche Performance hinter sich – lohnt es sich für Anleger also überhaupt noch, es Warren Buffett gleich zu tun und in die Aktien, auf die er setzt, zu investieren? Ja, das kann es.

Diese Warren Buffett Aktien bieten jetzt besonders hohe Kurschancen

Wir haben das Berkshire Hathaway Portfolio nach einigen bekannten Aktiennamen durchleuchtet und untersucht, welche Papiere aktuell besonders hohe Kurschancen bieten.

Tatsächlich finden sich dort einige berühmte Namen, bei denen noch bis zu 40 Prozent Luft nach oben ist. Hierfür betrachteten wir die durchschnittlichen Kursziele des Analysten-Konsens aus der Bloomberg-Datenbank. Und wer Buffett kennt, weiß: Das Orakel von Omaha wählt seine Aktien nicht zufällig. Er durchleuchtet die Unternehmen genau, ehe er auch nur einen Cent investiert. Schafft es also eine Aktie in das berühmte Portfolio von Berkshire, will das schon etwas heißen.

Hohe Kurschancen bei ausgewählten Aktien von Warren Buffett

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Snowflake Inc., Apple, Amazon.