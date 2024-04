Gold hat am Montag ein neues Rekordhoch markieren können, was bei vielen Anlegern für Jubelstimmung gesorgt hat. Doch die Frage, die sich viele Anleger stellen, ist: Wie geht es jetzt weiter? Das sagen die Experten:

Gold scheint unaufhaltsam von einem Rekordhoch zum nächsten zu laufen, denn am Montag markierte das Edelmetall im Future-Markt ein neues Hoch bei 2.372,50 US-Dollar. Doch woran liegt diese Stärke von Gold in Zeiten hoher Zinsen? Und wie geht es jetzt mit dem Kurs weiter?

Das steckt hinter dem neuen Rekord von Gold

Ursache für den immer stärkeren Anstieg bei Gold sind ein weiteres Mal die Zentralbanken dieser Welt. Seit dem die Gelder Russlands im Zuge des Angriffs auf die Ukraine in westlichen Staaten eingefroren worden sind, kaufen vermehrt Notenbanken von Schwellenländern wie China das Edelmetall und treiben damit den Preis in die Höhe.

Zudem sind besonders viele Trader Long im Goldmarkt positioniert. Wie eine Auswertung des Brokers SP Angel zeigt, ist die Anzahl der Kontrakte auf der Bullenseite so hoch wie seit 2020 nicht mehr.

So geht es laut Experten mit Gold weiter

Doch trotz dieser positiven Entwicklungen fragen sich Anleger zurecht, ob das so weitergehen kann. Die Experten haben dazu eine sehr einheitliche Meinung. So heißt es beispielsweise von der ING:

„Gold wird in Zeiten der Instabilität tendenziell attraktiver, wenn Anleger als Absicherung gegen das Wirtschaftsklima, geopolitische Spannungen oder die Inflation in sichere Häfen investieren, was wahrscheinlich auch für den Rest dieses Jahres anhalten wird.“

Die Schweizer Großbank UBS wurde in ihren Aussagen noch konkreter und erwartet einen Anstieg von Gold auf 2.500 US-Dollar bis zum Ende des Jahres. Hintergrund: Zinssenkungen dürften insbesondere die Nachfrage nach Gold-ETFs wieder nach oben treiben.

Gold bald auf neuen Rekordhochs?

Gold bleibt dementsprechend in einem weiter positiven Umfeld und erhält Rückendeckung von den Analysten. Damit es aber mit der Rallye weitergehen kann, müssen die Notenbanken in diesem Jahr die Zinsen deutlich senken, da dies Teil aller Analystenszenarien für das Edelmetall ist. Kommt es nicht so wie vorhergesagt, dann ist eine schnelle Korrektur möglich.

TradingView Gold Chart 1 Jahr

Diesen Gold Chart finden Sie auf TradingView

