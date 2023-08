In der Woche vom 14. bis 20. August gehen wieder drei spannende Aktien Ex-Dividende, welche Anlegern hohe Ausschüttungsrenditen versprechen. Wer dabei sein will, der muss jetzt noch schnell zuschlagen.

Auch wenn der August keinesfalls als Dividendenhochsaison gilt, so gibt es hier doch immer wieder einige spannende Dividendenwerte, die Anlegern Cash auf das Verrechnungskonto zahlen.

Diese spannenden Aktien gehen Ex-Dividende

Wer hier aber dabei sein will, der muss schnell sein, denn diese drei ausschüttungsstarken Aktien gehen noch in dieser Woche Ex-Dividende:

Consolidated Edison (Dividendenrendite: 3,6 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Energiekonzern Consolidated Edison, der am Dienstag (15. August) Ex-Dividende geht. Der Energieversorger, welcher hauptsächlich die Stadt New York und deren Umland beliefert, hat sich schon in der Vergangenheit massiv auf regenerative Energie umgestellt.

Hier bieten sich also nicht nur Chancen auf Stabilität, durch das konservative Geschäftsmodell, sondern auch Wachstumschancen, denn der Konzern will sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern. Zudem beträgt die Dividendenrendite aktuell 3,6 Prozent.

GSK (Dividendenrendite: 4,12 Prozent)

Zweiter Wert ist das britische Markenimperium GSK. Der weltweit führende Hersteller von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ist ein stetig wachsender Compounder mit einer interessanten Dividende von aktuell 4,12 Prozent auf den momentanen Kurswert.

Ex-Dividende geht die Aktie am Donnerstag, dem 17. August.

Imperial Brands (Dividendenrendite: 7,3 Prozent)

Die allerdings mit Abstand höchste Dividendenrendite können Anleger bei Imperial Brands einheimsen. Der Tabakkonzern geht ebenfalls am 17. August Ex-Dividende und weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,3 Prozent aus.

Das Unternehmen unterhält übrigens Tabakmarken wie West, Davidoff oder Winston, stellt sich aber auch zunehmend auf rauchfreie Produkte um.

