Unternehmensprofil

Die Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) agiert am Markt mit den Hauptgeschäftsbereichen CECONY, O&R (Orange & Rockland Utilities, Inc. und deren Tochterfirma Rockland Electric Company), Clean Energy Businesses und Con Edison Transmission. Dabei ist CECONY im regulierten Strom-, Gas- und Dampfversorgungsgeschäft tätig. Die O&R-Gesellschaften sind mit dem regulierten Strom- und Gasversorgungsgeschäft befasst. Clean Energy Businesses entwickelt, besitzt und betreibt Infrastrukturprojekte für erneuerbare und nachhaltige Energien und bietet energiebezogene Produkte und Dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelskunden an. Con Edison Transmission investiert in Stromübertragungsanlagen und ist in Gaspipeline- und Speicheranlagen engagiert. Con Edison nahm im Geschäftsjahr 2020 eine Wertminderung auf den Buchwert der Beteiligung Mountain Valley Pipeline LLC in Höhe von 320 Mio. US-Dollar vor Steuern vor.

Offizielle Webseite: www.conedison.com