Consolidated Edison
Aktuelle Nachrichten zu Consolidated Edison
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|18,30
|17,50
|16,92
|15,26
|14,66
|Nettogewinn (Mrd)
|2,43
|2,24
|2,02
|1,82
|2,52
|Gewinn/Aktie
|6,49
|6,27
|5,66
|5,26
|7,25
|Dividende/Aktie
|3,72
|3,56
|3,40
|3,32
|3,24
|Rendite (%)
|3,42
|3,27
|3,42
|3,72
|3,56
|KGV
|16,77
|17,81
|17,55
|16,96
|12,55
|KUV
|2,23
|2,28
|2,12
|2,03
|2,14
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) agiert am Markt mit den Hauptgeschäftsbereichen CECONY, O&R (Orange & Rockland Utilities, Inc. und deren Tochterfirma Rockland Electric Company), Clean Energy Businesses und Con Edison Transmission. Dabei ist CECONY im regulierten Strom-, Gas- und Dampfversorgungsgeschäft tätig. Die O&R-Gesellschaften sind mit dem regulierten Strom- und Gasversorgungsgeschäft befasst. Clean Energy Businesses entwickelt, besitzt und betreibt Infrastrukturprojekte für erneuerbare und nachhaltige Energien und bietet energiebezogene Produkte und Dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelskunden an. Con Edison Transmission investiert in Stromübertragungsanlagen und ist in Gaspipeline- und Speicheranlagen engagiert. Con Edison nahm im Geschäftsjahr 2020 eine Wertminderung auf den Buchwert der Beteiligung Mountain Valley Pipeline LLC in Höhe von 320 Mio. US-Dollar vor Steuern vor.
Offizielle Webseite: https://www.conedison.com