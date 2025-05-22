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Consolidated Edison

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WKN 911563
ISIN US2091151041
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,30 17,50 16,92 15,26 14,66
    Nettogewinn (Mrd) 2,43 2,24 2,02 1,82 2,52
    Gewinn/Aktie 6,49 6,27 5,66 5,26 7,25
    Dividende/Aktie 3,72 3,56 3,40 3,32 3,24
    Rendite (%) 3,42 3,27 3,42 3,72 3,56
    KGV 16,77 17,81 17,55 16,96 12,55
    KUV 2,23 2,28 2,12 2,03 2,14

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Consolidated Edison, Inc. (Con Edison) agiert am Markt mit den Hauptgeschäftsbereichen CECONY, O&R (Orange & Rockland Utilities, Inc. und deren Tochterfirma Rockland Electric Company), Clean Energy Businesses und Con Edison Transmission. Dabei ist CECONY im regulierten Strom-, Gas- und Dampfversorgungsgeschäft tätig. Die O&R-Gesellschaften sind mit dem regulierten Strom- und Gasversorgungsgeschäft befasst. Clean Energy Businesses entwickelt, besitzt und betreibt Infrastrukturprojekte für erneuerbare und nachhaltige Energien und bietet energiebezogene Produkte und Dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelskunden an. Con Edison Transmission investiert in Stromübertragungsanlagen und ist in Gaspipeline- und Speicheranlagen engagiert. Con Edison nahm im Geschäftsjahr 2020 eine Wertminderung auf den Buchwert der Beteiligung Mountain Valley Pipeline LLC in Höhe von 320 Mio. US-Dollar vor Steuern vor.

    Offizielle Webseite: https://www.conedison.com

    Aktionärsverteilung