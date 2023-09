Unternehmensprofil

Imperial Brands PLC (vorher Imperial Tobacco Group PLC) ist ein international agierendes Tabakunternehmen und produziert und vertreibt als solches Tabak, Zigaretten, Filter, Zigarettenpapier und Zigarren. Die Gruppe mit Sitz in Großbritannien ist weltweit in über 160 Ländern mit Marken wie Davidoff, Gauloises Blondes, West, Fortuna, Gitanes, JPS, Golden Virginia, Drum und Rizla vertreten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit 50% an Habanos, einem Zigarrenhersteller mit Marken wie beispielsweise Cohiba und Montecristo, beteiligt. Das Geschäft untergliedert sich in die Segmente "Tobacco" und "Logistics". Die Ursprünge des Unternehmens gehen zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert, als britische, familiengeführte Tabakfirmen sich im Angesicht der Übernahmeaktivitäten der American Tobacco Company zur Imperial Tobacco zusammenschlossen. Der Konzern ist seit 1996 an der Londoner Börse notiert.

Offizielle Webseite: www.imperialbrandsplc.com