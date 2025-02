Bei welchen Aktien des berühmten Milliardärs Warren Buffett könnte sich der Kauf jetzt besonders lohnen? Die Experten von Morningstar haben vier Kandidaten identifiziert, die derzeit einen genaueren Blick wert sind – und bis zu 70 Prozent Kurschance bieten könnten.

Er gilt als einer der besten Investoren aller Zeiten: Warren Buffett (94). Seit 1965 lenkt der Milliardär die Geschicke von Berkshire Hathaway und hat es über Jahrzehnte hinweg geschafft, den Markt mit überdurchschnittlichen Renditen zu schlagen.

Klar ist: Wenn jemand weiß, auf welche Aktien man setzen sollte, dann ist es das „Orakel von Omaha“. Zum Glück für Anleger muss auch Berkshire Hathaway jedes Quartal offenlegen, welche Bestände sich im Portfolio befinden – die sogenannten 13F-Filings. Die Experten von Morningstar haben diese Gelegenheit genutzt, um das aktuelle Portfolio unter die Lupe zu nehmen und herauszufinden, welche Aktien derzeit die besten Kaufchancen bieten.

4 geniale Value-Aktien: Diese Buffett-Titel hält Morningstar für unterbewertet

Warren Buffett ist bekannt als begeisterter Value-Investor. Das bedeutet, dass er gezielt nach Aktien sucht, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Meist handelt es sich dabei um solide Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen („Burggraben“) und überzeugenden Zahlen. Buffett nutzt diese Unterbewertung gezielt aus, um langfristig von steigenden Kursen zu profitieren.

Morningstar hat das Portfolio von Berkshire Hathaway analysiert und kommt in einem neuen Beitrag zu dem Schluss, dass viele der enthaltenen Aktien derzeit fair oder sogar überbewertet sind. Dennoch konnten die Experten auch vier Aktien identifizieren, die laut ihrer Einschätzung aktuell unterbewertet sind.

Und dabei handelt es sich um folgende vier Titel:

Ally Financial

Ally Financial ist ein führendes digitales Finanzinstitut mit Fokus auf Autokredite, Online-Banking und Hypotheken. Beim Morningstar Rating erhält das Unternehmen vier Sterne. Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 45 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 22 Prozent. Die Analysten von Citi sehen mit einem Kursziel von 55 US-Dollar sogar ein Aufwärtspotenzial von knapp 50 Prozent.

Constellation Brands

Constellation Brands ist ein globales Getränkeunternehmen mit einem starken Portfolio an Wein, Bier und Spirituosen. Besonders bekannt für Marken wie Corona, Modelo und Robert Mondavi, setzt das Unternehmen auf Premium-Produkte und profitables Wachstum im Alkoholsektor. Dabei handelt es sich außerdem um den jüngsten Zuwachs in Warren Buffetts Portfolio, der die Aktie erst im vierten Quartal 2024 gekauft hat. Das Unternehmen erhält beim Morningstar Rating eine Bewertung von fünf Sternen. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kaufen und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 243 US-Dollar eine Kurschance von über 35 Prozent. Besonders optimistisch sind die Analysten von Bernstein, die mit einem Kursziel von 300 US-Dollar sogar eine Kurschance von knapp 70 Prozent sehen.

Kraft Heinz

Kraft Heinz zählt zu den größten Lebensmittelherstellern der Welt und ist für ikonische Marken wie Heinz Ketchup, Philadelphia und Kraft Mac & Cheese bekannt. Kraft Heinz erhält ebenfalls fünf Sterne im Morningstar-Rating. Warren Buffett wurde allerdings immer wieder für diese Aktie kritisiert, da sie bei der Performance nicht wirklich überzeugt. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt hier das Halten der Aktie und sieht mit 31 US-Dollar ein Abwärtspotenzial von zwei Prozent. Das höchste Kursziel kommt mit 34 US-Dollar von der Deutschen Bank, was jedoch nur einer Kurschance von acht Prozent entsprechen würde.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum ist ein führendes Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf Öl- und Gasförderung sowie nachhaltigen Initiativen zur CO₂-Reduktion. Das Unternehmen erhält im Morningstar Rating vier Sterne. Die Mehrheit empfiehlt hier ebenfalls das Halten der Aktie, sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 60 US-Dollar allerdings ein Aufwärtspotenzial von 21 Prozent. Die Analysten von Raymond James sehen mit einem Kursziel von 81 US-Dollar aber sogar ein Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent.

