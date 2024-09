Mit diesen Dividenden kann der Herbst gut losgehen. Zwar zahlen noch nicht besonders viele Unternehmen ihre Dividenden im Oktober, doch wir haben vielversprechende Aktien und eine gute Mischung aus etablierten Playern und unbekannteren Dividenden-Aktien gefunden.

Bis zu 9,57 Prozent Dividendenrendite im Oktober bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Bank of Nova Scotia 5,82% 02.10. 4 BBVA 5,66% k.A. 2 Cisco 3,01% 02.10. 4 Comcast 2,90% 02.10. 4 JP Morgan 2,08% 04.10. 4 Main Street Capital 8,15% 08.10. 12 Melexis 5,12% 15.10. 2 New Hope Corp. 9,57% 03.10. 2 Oeneo 6,73% k.A. 1 Realty Income 4,96% 01.10. 12 State Street 3,10% 01.10. 4 Vinci 4,12% 15.10. 2

So sehen Anleger, dass einige neue und unbekanntere Unternehmen ihre Dividende im Oktober bezahlen, aber auch etablierte Zahler, wie Cisco, Comcast, JP Morgan, Main Street Capital oder auch Realty Income.

Spannend ist, dass auch einige europäische Aktien wie die spanische Finanzgruppe BBVA ihre Dividende bezahlen. Mit 5,66 Prozent kann sich das durchaus sehen lassen und auch der Chart der BBVA-Aktie sieht nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie gut aus.

Doch diese Aktien zahlen jetzt die höchste Dividende im Oktober:

Riesen-Dividenden im Oktober: Bis zu 9,57 Prozent mit dieser Aktie

So zahlt die höchste Dividende in unserer Auflistung die Aktie von New Hope Corporation. Das australische Bergbauunternehmen, was vor allem auf die Förderung von Kohle für den asiatischen Markt spezialisiert ist, bietet laut Daten eine Dividendenrendite von 9,57%. Erst Mitte September präsentierten die Australier ihre neuesten Zahlen und diese schienen Anleger zu gefallen. Die New Hope-Aktie, die vorher in einem langen Seitwärtstrend gefangen war, sprang wieder über die 200-Tage-Linie. Dieses Papier ist sicherlich riskant und schwieriger in Deutschland zu handeln. Wem dieses Risiko bewusst ist und wer von der Dividende profitieren möchte, der kann eine kleine Position eröffnen.

Ebenfalls spannend dürften die Dividende und der Aktienchart bei der kanadischen Bank of Nova Scotia sein. Während im Oktober lediglich die Quartalsdividende gezahlt wird, kommen die Kanadier im Gesamtjahr auf eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent. Das Unternehmen ist in ganz Amerika und in Teilen Asiens tätig und bietet dort eine breite Palette an Bankdienstleistungen an. Zudem konnte sich der Aktienchart nach einer langen Dürrephase erholen. Die Bank of Nova Scotia-Aktie hat einen Boden gebildet und läuft jetzt in einem Aufwärtstrend nach oben. Anleger können eine kleine Position eröffnen.

Hinweis zu Dividenden im Oktober 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im Oktober 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im Oktober 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im Oktober. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im Oktober 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.



