Für einige Autohersteller lief es in den letzten Monaten nicht ganz so rund. Bessert sich jetzt die Lage? Und welche deutsche Autoaktie hat besonders viel Potenzial?

Der Februar war für die Automobilindustrie kein besonders guter Monat. Zumindest wenn man den Daten einer ifo Konjunkturumfrage glaubt. Demnach hatte sich das Geschäftsklima in der Branche im letzten Monat leicht verschlechtert. „Mit einem Wert von -10,1 Punkten liegt der Index der Branche aber immer noch deutlich über der Talsohle von 2023“, berichtete das Wirtschaftsinstitut. Die Lage war also auch schon mal schlechter und auch die Analysten von Bernstein Research sehen zumindest teilweise positive Signale für die Zukunft.

Analyst Daniel Roeska bekräftigte in einer aktuellen Studie, dass die Situation im ersten Quartal prinzipiell positiv sei – wenn auch nicht für alle Autobauer. Fundamental entwickelt sich den Angaben zufolge vieles positiv, Anlegern mangele es aber etwas an Geduld. Das sieht man zum Beispiel an der Aktie des Autobauers Volkswagen. Die VW-Vorzüge schwankten in letzter Zeit immer wieder hin und her. Erst zuletzt hellte sich das Chartbild zumindest zeitweise auf. Zudem dürften Titel wie VW oder auch Mercedes-Benz auf kurze Sicht unter Modellwechseln leiden. Da stellt sich natürlich die Frage, welche deutsche Autoaktie für die nahe Zukunft noch besonders viel Potenzial nach oben hat.

VW und Mercedes-Benz oder BMW?

Bernstein Research selbst hatte VW zuletzt mit einem Kursziel von 124 Euro auf „Market-Perform“ belassen. Mercedes-Benz und BMW erhielten dagegen von dem Analysehaus jeweils ein „Outperform“ mit einem Kursziel von 84 respektive 110 Euro. Im Hinblick auf eine potenziell höhere Rendite schneidet hier Volkswagen also etwas „schlechter“ ab. Jüngst hatte aber auch Warburg Research die Aktie bewertet und mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 165 Euro ausgestattet.

Laut Daten der Plattform „MarketScreener“ liegt bei Volkswagen das durchschnittliche Upside-Potenzial aller Analysten derzeit bei etwa 20 Prozent, wobei das höchste Kursziel von 185 Euro einem Wachstumspotenzial von rund 58 Prozent entsprechen würde. Bei BMW sind dagegen im Schnitt laut den Experten nur noch knapp vier Prozent drin, das höchste Kursziel liegt auch noch 52 Prozent entfernt. Wieder zweistellig wird es im Schnitt bei Mercedes-Benz. Dem Papier trauen Analysten noch ein Upside von 14,87 Prozent zu. Im besten Fall wären derzeit sogar rund 69 Prozent drin.

Welche Aktie hat (k)einen Lauf?

Blickt man nur auf den Chart der Auto-Aktien liegen BMW und Mercedes-Benz gerade klar über der 200-Tage-Linie, während Volkswagen noch mit einer ausgeprägten Korrektur zu kämpfen hat. Das Bild könnte sich aber auch schnell wieder ändern. BÖRSE ONLINE rät derzeit bei allen drei Aktien zum Kauf.

Mit Material von dpa-AFX

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen Vz..