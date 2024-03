Jetzt kommt es drauf an: Kommt es zum Crash oder zur nächsten Rallye beim MSCI World ETF? Warum der Mittwoch so entscheidend wird und was ETF-Anleger unbedingt beachten sollten.

In den vergangenen Wochen und Monaten war der MSCI World-ETF einfach sehr gut gelaufen. Das alte Rekordhoch von Anfang 2022 wurde schon Anfang Februar übertroffen und der ETF legte in der Spitze nochmal 5 Prozent obendrauf. Wir hatten ja schon vor Monaten geschrieben, dass es jetzt bis zur MSCI World-Rallye kommt. Und die ist auch immer noch nicht vorbei. Wie hoch es geht noch gehen kann und warum es am Mittwoch aber dennoch zu einem "Zwischen-Crash" kommen kann.

MSCI World-ETF Crash am Mittwoch?

Denn am Mittwochabend um 19 Uhr deutscher Zeit, gibt die amerikanische Notenbank Fed wieder ihre nächste Zins-Entscheidung bekannt. Und dieses Mal könnte sie es in sich haben. Zwar erwarten 98 Prozent der Marktteilnehmer, dass die Zinsen genau so bleiben, wie sie aktuell sind. Wichtig werden aber die sogenannten Dot Plots. Dies ist eine Grafik, auf der die Mitglieder der Notenbank Fed ihre Zinserwartungen eintragen. Diese werden dann veröffentlicht. Beim letzten Mal kam man so auf 3 erwartete Zinssenkungen in 2024. Doch wenn nur zwei Mitglieder der Fed ihre Meinung ändern, dann können daraus 2 (Crash) oder 4 (Rallye) werden. Weil die Inflation in den USA zuletzt wieder angezogen war, schauen Anleger nun mi Argus-Auen auf den Mittwochabend.

Doch was geschieht nun mit dem MSCI World ETF?

Das sollten Anleger jetzt mit ihrem MSCI World ETF tun

Wie im Bild unten von Tradingview zu sehen ist, läuft die Rallye beim MSCI World noch. Der ETF kann aktuell noch um 14 Prozent steigen, bis er das 1,618er Fibonacci-Level erreicht. Dies ist das erste Ziel - danach kann es freilich auch noch weiter nach oben gehen. Aber man müsste die Lage dann erst neu bewerten.

Wer sich die letzte Aufwärtsbewegung zum Rekordhoch 2022 anschaut, der stellt fest, dass wir aktuell schon ziemlich steil unterwegs sind und der ETF kaum Korrekturen vornimmt. Doch solange das Tempo gehalten werden kann, dürfen Anleger auf steigende Kurse setzen. Erst, wenn die Aufwärtsbewegung nachlässt, dann droht eine größere Korrektur.

Was sollten MSCI World ETF-Anleger nun also tun? Am besten lässt man die Sparpläne einfach laufen. Wer langfristig orientiert ist, der muss sich auch vor Mittwoch und vor der Entscheidung der Fed keine Sorgen machen. Wer allerdings das Geld bald braucht und nicht so einen langen Anlagehorizont hat, der kann ja zwischendurch Teilgewinne mitnehmen und Sparpläne dennoch laufen lassen. Erst, wenn eine Korrektur da ist, sollte man einen Teil verkaufen. Wir beobachten den Mittwoch und geben dann ein weiteres Update ob es zum Crash des MSCI World ETFs oder zur Rallye kommt.

Und lesen Sie auch: Morningstar: Kaufen Sie diese 10 Value-Aktie mit bis zu 64 Prozent Kurspotenzial für die Ewigkeit

oder: "Der DAX ist das beste Investment von allen", verrät Börsen-Experte über deutsche Aktien