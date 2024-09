Es scheint sich etwas am Aktienmarkt zusammenzubauen, zumindest mit Blick auf zwei Signale, die gerade auftreten und in der Vergangenheit ein verlässlicher Indikator für einen Rücksetzer am Aktienmarkt waren. Kommt jetzt der Crash an der Börse und müssen sich Investoren warm anziehen?

Die Fed hat die Zinsen zum ersten Mal seit Beginn der Erhöhungen im Jahr 2022 gesenkt. Doch diese Maßnahme könnte ein deutlich weniger positives Signal für den Aktienmarkt sein, als es viele Anleger glauben mögen. Das steckt konkret dahinter:

Diese zwei Signale deuten auf einen Crash bei Aktien hin

So ist in der Vergangenheit eine Zinssenkung an den Märkten nicht zwangsläufig positiv gewesen. Tatsächlich war diese Maßnahme der Notenbanken häufig ein Signal für eine Korrektur, teilweise sogar für einen regelrechten Crash:

Besonders heftig fielen diese Rücksetzer aus, wenn es zeitgleich zu einer Rezession in der amerikanischen Wirtschaft kam. Dies könnte auch dieses Mal der Fall sein, zumindest ist die Angst davor bei den Marktteilnehmern groß. Braut sich also hier ein perfekter Sturm zusammen?

Braut sich an den Märkten jetzt etwas zusammen?

Grundsätzlich ist es möglich, dass die Signale von Zinssenkungen und einer Rezession in diesem Jahr zusammentreffen und für Ungemach an den Märkten sorgen. Trotzdem können Investoren tatsächlich gelassen bleiben. Ursache: Die Statistik zeigt, dass trotz kurzfristiger Schwankungen der S&P500 in der Vergangenheit fünf Jahre nach der ersten Kürzung immer höher stand als zuvor.

Dementsprechend können Anleger einen potenziellen Rücksetzer, sollte er überhaupt kommen, entspannt entgegensehen und ihn als Nachkaufchance nutzen, sollte sich die Vergangenheit wiederholen.

