Warren Buffet kauft im zweiten Quartal diese zwei Aktien aus dem Baugewerbe. Was ist dran an den Investment im US-Immobilienmarkt? Von Valentin Redl

Der Name Warren Buffet steht für Value-Investments wie kein zweiter. Wenn Buffet und seine Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway anfangen im großen Stil Aktien eines bestimmten Unternehmens zu kaufen, schaut die Börsenwelt folglich immer sehr genau hin.

Im zweiten Quartal diesen Jahres stechen dabei besonders zwei Unternehmen aus dem Baugewerbe ins Auge. Die beiden Neueinkäufe von Berkshire Hathaway zeichnen sich überdies noch durch eine hervorragende Bewertung von Analyst Buck Horne des Finanzdienstleisters Raymond James aus.

D.R. Horton: Ein Schwergewicht im US-Hausbau

D.R. Horton, Inc. gilt als das führenden Unternehmen im US-Hausbau. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und über einer Million abgeschlossener Bauverträge hat es seine Expertise wieder und wieder bewiesen. Horton ist in 33 Bundesstaaten und 113 Wohnmärkten tätig und bietet eine sehr breite Palette von Wohnlösungen, darunter Einzel- und Mehrfamilienhäuser. Buffets kaufte in Q2 Aktien im Wert von 700 Millionen US-Dollar. Die Marltkapitalisierung von Horton beläuft sich währenddessen auf etwa 40 Milliarden US-Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis(KGV) auf 8,4.

Trotz einer starken Marktposition hat das Unternehmen die Auswirkungen der kurzfristigen Herausforderungen im Immobilienmarkt gespürt, was zu rückläufigen Gewinnen in den vergangenen Quartalen führte. Trotzdem legte die Aktie seit Jahresanfang um 30 Prozent zu, zurückzuführen lässt sich das wohl in erster Linie auf die hervorragenden Wachstumsaussichten im US-Baugewerbe und das transparente Management des Konzerns.

Lennar Corporation: Eine Erfolgsgeschichte aus Miami

Eine weitere Aktie, die Buffetts Interesse geweckt hat, ist Lennar Corporation, ein Unternehmen mit einer langen Geschichte im US-Hausbau. Seit seiner Gründung im Jahr 1954 hat Lennar mehr als eine Million Häuser gebaut und als vielseitiges Unternehmen positioniert, das nicht nur im Bau tätig ist, sondern auch Finanzdienstleistungen für Käufer anbietet. Trotz einiger Herausforderungen in diesem Jahr hat Lennar beeindruckende Umsatzzahlen erzielt und die Schätzungen im zweiten Quartal 2023 übertroffen.

Die Aktie notiert zurzeit bei 117 US-Dollar und legte seit Anfang 2023 um ebenfalls etwa 30 Prozent zu. Das Unternehmen ist 33 Milliarden US-Dollar wert und das KGV steht bei 8. Die Fähigkeit, trotz Marktvolatilität eine solide Produktion aufrechtzuerhalten, hat das Vertrauen der Investoren und Analysten wie Buck Horne massiv gestärkt.

