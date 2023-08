Diese Tech-Aktie aus dem Portfolio von Warren Buffett fällt nach düsteren Prognosen am Mittwoch drastisch. In Zusammenarbeit mit Valentin Redl

Der US-amerikanische Computerhersteller HP stürzt am Mittwoch zum Börsenstart um über neun Prozent ab. Grund ist eine Absenkung der Gewinnprognose von 3,30 bis 3,50 auf 3,23 bis 3,35 US-Dollar wegen andauernd schwacher Nachfrage im IT-Sektor und stockendem Geschäft in China. Der Markt reagiert heftig und das Papier fiel zeitweise im zweistelligen Bereich. Damit sind die Gewinne des Technikriesen seit Jahresanfang fast wieder annulliert. Gleichzeitig gibt sich Enrique Lores, CEO von HP, gegenüber der IT Times optimistisch: „Wir haben ein solides Quartal mit sequentiellem Wachstum erzielt und dabei starke Innovation mit disziplinierter Umsetzung kombiniert, um profitable PC-Marktanteile zu sichern (…)“. Erwartet wird ein besser ausfallendes drittes Quartal 2023.

Hewlett Packard-Aktie zerstört Chart

Damit hat die HP-Aktie jetzt auch den Chart ordentlich beschädigt. Hatte das Papier Anfang Juni noch ein schönes Goldenes Kreuz gebildet und einen Aufwärtstrend eingeschlagen, so wurde die Aktie heute an der 50-Tage-Linie stark abgewiesen und rutschte damit auch noch unter die 200-Tage-Linie. Für Anleger bedeutet das aktuell: Besser die Füße stillhalten und abwarten, was passiert. Bereits gestern und heute reagierten zahlreiche Analysten: So setzt Goldman Sachs das Kursziel für die Hewlett Packard-Aktie nur noch auf 28 Dollar, die Deutsche Bank auf 30 Dollar und Wells Fargo auf 25 Dollar. Eine Gegenstimme stellt JP Morgan dar, mit einem Kursziel von 39 Dollar.

