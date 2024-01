Sie scheint optimistisch: Das neue Jahr ist erst wenige Tage jung und schon hat Cathie Wood gleich bei zwei spannenden und bekannten Tech-Aktien zugeschlagen. Sollten Sie es auch?

Es geht wieder los: Cathie Wood startet bullish in das neue Jahr. Denn obwohl 2024 erst wenige Tage jung ist, ging die bekannte Investorin gleich bei zwei bekannten Tech-Titeln auf Einkaufstour. Doch liegt sie damit richtig?

Ihrem Flaggschiff ETF, dem Ark Innovation ETF, der sich auf innovative Wachstums-Aktien konzentriert, fügte sie nämlich Aktien von Tesla und Roku hinzu. Was steckt dahinter?

Bei diesen zwei Tech-Aktien schlug Cathie Wood 2024 bereits zu

So fügte Cathie Wood ihrem Flaggschiff ETF 145.105 Aktien der Streaming-Aktie Roku hinzu sowie 91.194 Aktien vom E-Autobauer Tesla. Tesla ist derzeit die zweitgrößte Position im aktiv gemanagten ETF, Roku die drittgrößte Position. Beide Aktien gelten als Woods absolute Favoriten.

Tesla schätzt Wood nicht nur aufgrund des Potenzials beim Thema E-Mobilität. In einem Interview 2023 verriet sie gegenüber Fox Business, dass es „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“ sei. Eine große Chance sieht sie hier vor allem bei autonomen Taxiplattformen. Die seien „die größte Chance“ bei KI in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Das sagenhafte Kursziel von Cathie Wood und ihrem Team bis 2027 für Tesla: 2000 Dollar. Das entspräche beim aktuellen Kurs einer Kurschance von über 700 Prozent. Im neuen Jahr musste die Aktie bisher über drei Prozent einbüßen. Diese Abkühlung erfolgte allerdings nach einem Jahr mit sagenhaften Kursgewinnen. Jedoch schaden der Aktien derzeit vorsichtige und pessimistische Analystenstimmen. JP Morgan etwa beließ die Aktie nach den Zahlen zum vierten Quartal auf Underweight und nennt ein Kursziel von 135 Dollar – deutlich unter dem aktuellen Kurs. Wood scheint diese Schwäche derzeit zu nutzen, an das langfristige Potenzial zu glauben und kauft nach.

Cathie Wood glaubt mit dieser Aktie ans Video-Streaming

Auch für das US-Streaming-Unternehmen Roku sieht sie sagenhafte Chancen. Roku muss sich um die Konkurrenz zwischen Netflix, Disney & Co. keine Gedanken machen, denn die Plattform von Roku bündelt die verschiedenen Streaming-Dienste übersichtlich und schafft so eine Lösung für die ständig wachsende Anzahl von Anbietern. In einer Notiz von 2022 nannte Ark Invest ein Kursziel für Roku von 1.493 Dollar bis 2026. Das ist das Bullen-Szenario und würde eine Kurschance von aktuell über 1600 Dollar bedeuten. Mit 605 Dollar im Basis-Szenario winkt immer noch eine Kurschance von rund 600 Prozent. Und selbst beim Bären-Szenario kann man gewinnen: 100 Dollar bieten beim aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von über 15 Prozent.

Sie wollen auch vom Hype der Tech-Werte profitieren? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den KI-Index von BÖRSE ONLINE, der die wichtigsten Spieler der Branche bündelt

Lesen Sie auch: Superwahljahr 2024: Das wird die Börsen in diesem Jahr bewegen

Oder: Zinsen nicht nur auf Tagesgeld, sondern auch auf das Girokonto? Diese deutsche Bank hat ein attraktives Angebot