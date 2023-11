Seit einigen Monaten galt bei vielen Investoren die Devise: Cash ist King. Allerdings ist dem nun nicht mehr so. Doch was jetzt mit dem Geld machen? Sammeln Sie am besten die günstigen Aktien ein:

In den vergangenen Monaten sind viele Anleger auf Cash statt Aktien umgestiegen, vor allem da Staatsanleihen sichere und hohe Returns geboten haben, während die Inflation mehr und mehr abgeflaut ist. Allerdings findet diese Attraktivität von Zinspapieren jetzt ihr Ende:

Cash ist wieder Trash – Sammeln Sie besser diese günstigen Aktien ein

Denn Aktien sind inzwischen wieder deutlich günstiger geworden und bieten hohe Risikoprämien, vor allem für langfristige Anleger im Vergleich zu Anleihen. Hinzu kommt auch, dass für 2024 bereits Zinssenkungen eingepreist werden, Zinspapiere also deutlich an Attraktivität verlieren werden und eine Reallokation in Aktien bevorsteht. Dies könnte in der Folge auch wieder eine Rallye nach sich ziehen und wenn Anleger dieser voraus sein wollen, dann heißt es jetzt günstige Aktien kaufen.

Besonders diese drei Titel können sich Investoren dabei etwas genauer anschauen:

Caterpillar (KGV 11,2 / Dividendenrendite 2,5 Prozent)

Erster Wert ist der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen Caterpillar, der vorwiegend durch die Angst vor einer Rezession in den USA enorm billig geworden ist. Während die Aktie historisch gesehen beim Multiplikator zumeist zwischen 16 und 20 pendelte, steht sie nun bei 11,2.

Eine ideale Gelegenheit also diesen Bluechip-Wert aufzusammeln, der zum Beispiel auch ein wichtiger Teil von Bill Gates Portfolio ist.

E.ON (KGV 8,8 / Dividendenrendite 4,8 Prozent)

Wer lieber stabile Erträge mag, der kann einen Blick auf den Energieversorger E.ON werfen. Dieser hat zuletzt großartige Zahlen vorgelegt und investiert aktuell vordergründig in das sehr ertragreiche Geschäft mit den Energienetzen.

Trotzdem ist die Aktie bewertungstechnisch ein echtes Schnäppchen mit einem KGV von 8,8 und einer saftigen Dividendenrendite von aktuell 4,8 Prozent.

Verizon (KGV 7,4 / Dividendenrendite 7,0 Prozent)

Ebenfalls stabile Einnahmen sowohl auf Unternehmensebene als auch im Depot durch Dividenden bietet die Aktie von Verizon. Der amerikanische Telekommunikationsanbieter ist seit 2022 hart abgestraft worden und das trotz des eigentlich sicheren Geschäftsmodells.

Darum kann es sich jetzt anbieten bei dem Titel zuzuschlagen. Aktuell erhalten Investoren hier eine saftige Dividendenrendite von 7,0 Prozent und die Aktie nur zur Bewertung des 7,4-fachen Gewinns.

Jetzt Aktien günstig kaufen und für immer halten?

Das geht jetzt mit dem Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: E.on.