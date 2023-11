Kaum zu glauben: Rund 80 Prozent von Warren Buffetts Portfolio ist gerade einmal in nur fünf Aktien investiert. Doch mit ihren Dividenden verdient er jedes Jahr mehrere Milliarden

Er gilt als der wohl beste Investor der Welt: Warren Buffett (93), CEO von Berkshire Hathaway. Er erzielte Renditen, von denen der Markt nur träumen kann. Doch anscheinend liegt die Kunst des Investierens mehr in Qualität als in Quantität.

Denn ein Blick auf das Portfolio des Orakels von Omaha zeigt: Fast 80 Prozent konzentrieren sich auf gerade einmal fünf Aktien. Das hat einen guten Grund: Denn mit diesen fünf Aktien konnte er nicht nur sagenhafte Kursgewinne einfahren, sondern auch jedes Jahr Milliarden Dollar an Dividende kassieren.

Mit diesen fünf Dividendenaktien verdient Warren Buffett ein Vermögen

Ein Blick auf das Portfolio von Berkshire Hathaway zeigt: Fast 80 Prozent investiert Warren Buffett in nur fünf Aktien. Allen voran: Sein Favorit, die Apple-Aktie, die rund 50 Prozent des Portfolios einnimmt. Erst vergangene Woche lieferte Apple Zahlen, die nicht überzeugten, denn der Konzernerlös fiel im abgelaufenen Quartal um ein Prozent. Dennoch konnte der Gewinn um elf Prozent zulegen und übertraf damit die Erwartungen. Auch Buffett ist überzeugt. So sagte er dieses Jahr bei der Aktionärsversammlung: „Es ist einfach ein besseres Geschäft als jedes andere, das wir besitzen“. BÖRSE ONLINE bleibt bullisch und steckt das Kursziel bei 200 Euro – eine Kurschance von über 20 Prozent.

Doch Buffett besitzt nicht nur Apple. Seine zweitgrößte Position ist mit einer Gewichtung von fast zehn Prozent die Bank of America, die drittgrößte mit fast acht Prozent American Express. Auf Platz vier und fünf folgen Coca-Cola und Chevron mit jeweils fast sieben und sechs Prozent. Nicht nur handelt es sich dabei um hervorragende Unternehmen mit soliden Zahlen, einem breiten Burggraben und einem stabilen Geschäftsmodell. Sie bescheren Warren Buffett jedes Jahr ein milliardenschweres Vermögen an Dividenden. Mit nur seinen fünf Aktien verdient er jedes Jahr allein durch Dividenden 3,5 Milliarden Dollar.

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien erzielen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und direkt reinvestiert werden.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.