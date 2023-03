Diese Woche dürfte eine sorgenvolle für Cathie Wood gewesen sein, denn zwei ihrer Top-10 Holdings drohen zu implodieren und auch deutsche Anleger in diesem Werten könnten massiv betroffen sein.

Es dürfte ein schwerer Donnerstag für das gesamte ARK-Management gewesen sein, als die viertgrößte und fünftgrößte Holding im gesamten Portfolio des Fondshasuses einbrachen. Doch welche Werte sind betroffen und wie geht es jetzt weiter?

Coinbase – Vor Wettbewerbsverbot?

Der erste Fall ereignete sich am Mittwochabend nach Börsenschluss, als die SEC, die amerikanische Finanzaufsichtsbehörde in den USA, mitteilte, in Erwägung zu ziehen, gerichtlich gegen die Krypto-Handelsplattform Coinbase vorgehen zu wollen.

Hintergrund ist eine Klagewelle der SEC die vor allem Staking Produkte und nicht regulierte Wertpapiere betrifft. Im besten Fall für Coinbase würde dies zu einer Suspendierung der entsprechenden Produkte führen, was allerdings einen deutlichen Umsatzeinbruch bedeuten würde. Im schlimmsten Fall allerdings könnte es für die Handelsplattform ein Wettbewerbsverbot in den USA geben. Die Aktien von Coinbase fielen nach dieser Meldung im zweistelligen Bereich.

Block – Das neue Wirecard?

Doch noch wesentlich schlimmer traf es die fünftgrößte Holding der ARK Fonds, nämlich Block. Diese wurden von dem Shortseller Hindenburg Research in einer kürzlich veröffentlichten Studie beschuldigt, Umsätze gefälscht und damit Betrug begangen zu haben.

Die Aktien des Zahlungsdienstleisters brachen aufgrund dessen am Donnerstag um 17 Prozent ein und der ein oder andere Anleger fühlt sich dabei deutlich an Wirecard erinnert.

Wie macht Cathie Wood jetzt weiter?

Als Reaktion auf die Ereignisse wollte sich das Ark Management nicht zu den Vorfällen äußern, allerdings wird erwartet dass Cathie Wood und Co. eine neue Due Diligence bei den beiden Unternehmen vornehmen werden und eventuell ein Verkauf anstreben.

In jedem Fall fielen die Papiere der ARK-Fonds allesamt um etwa zwei Prozent am Donnerstag und Anleger sollten sich aufgrund der angespannten News Situation von den genannten Titeln fernhalten.

