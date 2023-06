Mit welcher Aktie kann man als Anleger die größte Rendite machen? Wir haben diese Frage der wohl berühmtesten KI der Welt gestellt – und ChatGPT lieferte eine eindeutige Antwort

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär… wären wir laut ChatGPT dann alle Millionär? Wir haben uns jüngst gefragt: Mit welcher Aktie kann man eigentlich am meisten Geld verdienen? Eine eindeutige Antwort darauf lässt sich vermutlich nicht finden… außer vielleicht: bei ChatGPT, der berühmtesten künstlichen Intelligenz der Welt. Wir fragten das Tool also ganz direkt – und bekamen eine verblüffend ehrliche Antwort.

Wir haben ChatGPT zuvor gesagt, dass wir ein Wirtschaftsmedium sind und das Tool als Finanzexperten befragen. Es könne in seinen Antworten daher durchaus eine unternehmerische, kapitalistische Einstellung haben. Je nach Fragestellung könnte es also durchaus sein, dass ChatGPT eine ganz andere Antwort geben würde. Und: Auch in der Premium-Version GPT4 endet die Wissensbasis bisher im September 2021. Ob die Antwort trotzdem zutreffend ist…?

Mit dieser Aktie reich werden? Das sagt ChatGPT

Wir fragten das Tool also ganz direkt: Mit welcher Aktie ist die Wahrscheinlichkeit, reich zu werden, am größten? Die Antwort: „Wenn es doch nur so einfach wäre, oder? Die Tatsache ist, dass es keine magische "Reich-werde-Aktie" gibt. Ansonsten hätten wir wohl alle unsere Ersparnisse in diese eine Aktie gesteckt und würden jetzt auf einer Insel in der Karibik sitzen, oder? Die Wahrheit ist, dass das Investieren in Aktien ein langfristiges Spiel ist und viel Recherche, Geduld und oft auch ein bisschen Glück erfordert. Es geht nicht nur darum, die "richtige" Aktie zu kaufen, sondern auch darum, den "richtigen" Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf zu finden. Einige der wertvollsten Aktien heute - wie Apple, Amazon, oder Tesla - waren vor Jahren nur kleine Unternehmen mit einer Vision. Hätte man damals in diese Unternehmen investiert, hätte man ein Vermögen machen können. Aber das erforderte damals ein enormes Risiko und eine Menge Glauben in die Führungskräfte dieser Unternehmen.“

Das war uns allerdings noch etwas zu ungenau. Also fragten wir weiter: Dann nenne mir doch dazu mal eine konkrete Aktie. „Gut, wenn ich eine Aktie nennen müsste, die das Potenzial hat, eine hohe Rendite zu erzielen, könnte das eine Firma im Bereich der künstlichen Intelligenz oder im Bereich erneuerbare Energien sein - diese Bereiche wachsen rasant und haben das Potenzial, die Zukunft zu prägen. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen wie Tesla in Betracht gezogen werden, das sowohl in der Elektroautomobilindustrie als auch in der Solarenergie und sogar im Bereich KI mit ihrem Autopiloten-System tätig ist. Aber hier ist der Haken: Solche Unternehmen können auch sehr volatil sein und bergen ein hohes Risiko. Wenn du also überlegst, in solche Aktien zu investieren, musst du dich gründlich informieren und bereit sein, mögliche Verluste zu verkraften. Denke daran, meine Antwort dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.“

Tesla – eine Aktie zum reichwerden?

Zweifelsohne gilt Tesla als eine der berühmtesten Wachstumsaktien. Zwischen November 2020 und ihrem Hoch im November 2021 hat die Aktie des E-Autobauers über 1500 Prozent zugelegt. Allerdings war dann das Jahr 2022 alles andere als einfach für den Konzern von Elon Musk. Fahrt konnte die Aktie dann jedoch wieder dieses Jahr aufnehmen und liegt fast 80 Prozent im Plus. Einer der größten Fans der Aktie: Investorin Cathie Wood. Sie mag Tesla nicht nur, weil es der führende Akteur beim Thema E-Mobilität ist. Sie sieht auch gewaltige Chancen bei Teslas KI-Potenzial. So verriet Wood jüngst in einem Interview mit Fox Business, dass Tesla „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“ sei. Die größte Chance für Tesla: Autonome Taxiplattformen. Tesla hat nämlich Chips, neuronale Netze, Codes und vieles mehr entwickelt, damit fahrerlose Autos schon bald Realität werden könnten. Laut Wood sei die autonome Taxiplattform „die größte Chance“ bei künstlicher Intelligenz in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Cathie Wood und ihr Team rechnen damit, dass die Tesla Aktie bis 2027 einen Kurs von 2.000 Dollar erreichen wird. Das entspräche aktuell einer Kurschance von über 800 Prozent – und würde Tesla damit wahrlich zu einer Reichmacher-Aktie machen.

Auch die Analysten von Piper Sandler sind überzeugt, für die derzeit eine Kurschance von 25 Prozent drin ist: Laut einer Studie sei Tesla mehr als nur eine Autoaktie, das Unternehmen würde auch Bereiche wie öffentlichen Verkehr, Solarmodule und Wärmepumpen revolutionieren.

