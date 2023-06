Einfach aber genial: Mit den richtigen Dividenden-Aktien lässt sich nebenbei entspannt ein passives Einkommen generieren. Aber mit welcher gelingt das eigentlich am besten? Wir haben die bekannteste künstliche Intelligenz der Welt gefragt – und ChatGPT lieferte eine eindeutige Antwort

Warren Buffett kassierte im Jahr 2022 allein durch Dividenden satte sechs Milliarden Dollar. Wenn man weiß, auf welche Titel man setzen sollte und auf welche Verlass ist, so sind Dividenden-Aktien eine hervorragende Möglichkeit, um sich nebenbei entspannt ein passives Einkommen aufzubauen.

Doch würde man in einem Raum voller Investoren fragen, was denn nun die beste Dividenden-Aktie ist, so würde es vermutlich tausende verschiedene Antworten hageln. Wir wandten uns mit diesem Anliegen daher an die bekannteste künstliche Intelligenz der Welt: ChatGPT. Das Tool hatte eine eindeutige Antwort.

ChatGPT verrät die beste Dividenden-Aktie der Welt

Wir fragten also direkt nach: Was ist die beste Dividenden-Aktie der Welt? Zuerst versuchte das Tool, sich um die Frage zu drücken.

„Die "beste Dividenden-Aktie der Welt" ist eine ebenso schwierige Frage wie die nach der besten KI-Aktie. Es hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Stabilität des Unternehmens, der Dividendenrendite und dem Dividendenwachstum. Einige bekannte Unternehmen mit starken Dividendenausschüttungen und stabilen Geschäftsmodellen bis zu meiner letzten Aktualisierung im September 2021 waren Procter & Gamble, Johnson & Johnson und Coca-Cola. Aber auch hier gilt: Es ist wichtig, gründliche Recherchen durchzuführen und vielleicht sogar einen Finanzberater zu konsultieren, bevor man eine Entscheidung trifft.“

Wir ließen nicht locker: Und wenn du dich für eine Dividenden-Aktie entscheiden müsstest?

„Wenn ich basierend auf den Daten, die ich bis September 2021 habe, eine einzige Dividendenaktie wählen müsste, würde ich wahrscheinlich Johnson & Johnson wählen. Sie haben eine lange Geschichte stabiler und wachsender Dividenden, und sie operieren in einem Sektor, der oft als rezessionsresistent gilt.“ Wie ChatGPT hier bereits sagte: Seine Wissensbasis endet im September 2021, daher sind Ereignisse, die seitdem passiert sind, nicht mehr miteinkalkuliert. Dennoch hat das Tool mit Johnson & Johnson nicht unrecht. Der Konzern zahlt bereits seit 1944 Dividende und erhöht diese bereits seit über 60 Jahren. Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller bietet Produkte, die man immer braucht und liefert daher ein stabiles Geschäftsmodell."

Es sei erwähnenswert: Zu Beginn der Unterhaltung haben wir ChatGPT erklärt, dass wir ein Finanzmedium sind und ihm als Finanzexperten Fragen stellen werden. Er dürfe in seiner Antwort daher gerne eine eher unternehmerische, kapitalistischere Einstellung annehmen. Es könnte also sein, dass ChatGPT bei einer anderen Fragestellung auch eine andere Aktie genannt hätte.

