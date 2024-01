Der China-Spezialist Frank Sieren verrät, wann die Rallye bei chinesischen Aktien beginnt, welche Unternehmen Anleger sich jetzt angucken sollten und warum China uns alle überraschen kann.

BÖRSE ONLINE: Wir haben uns ja heute für unser China-Interview einen spannenden Tag ausgesucht. Denn just heute Morgen deutscher Zeit prasselten so die ganzen Nachrichten auf uns ein: China will den Aktienmarkt, der durchaus angeschlagen ist, stützen. Somit rund 280 Milliarden Dollar. Was ist da los und und wie ordnen Sie das ein?

Frank Sieren: Na ja, das ist die Erkenntnis der chinesischen Regierung, dass es so nicht mehr weitergeht. Die Regierung hat lange gesagt, sie müssen Reformen machen, sie müssen neue Spielregeln einführen, sei es bei den Internetplattformen oder im Immobilienbereich. Und die Spielregeln waren eigentlich auch in Ordnung. Bei Alibaba zum Beispiel hat man ein Antimonopolgesetz eingeführt, Aber es war halt mit dem Holzhammer. Es war über Nacht. Die Marktteilnehmer hatten keine Zeit, sich darauf einzustellen. Und die Devisen-Regulierung war so ein bisschen nach dem Motto: Naja, was jetzt der Aktienmarkt davon hält, interessiert uns nicht. Wir denken langfristig und wir machen das jetzt einfach. Und im vergangenen Jahr hat sich dann gezeigt, dass man darüber doch das Vertrauen der Menschen, der Investoren, aber auch der Konsumenten so ein bisschen verloren hat. Und es war das ganze letzte Jahr ein Ringen zwischen den Investoren und den Konsumenten darüber, unter welchen Bedingungen man denn sozusagen jetzt weiter investieren möchte. Und da sind die Menschen eben inzwischen auch in China selbstbewusster geworden und sagen: Nee, die Bedingungen reichen uns noch nicht, wir wollen andere Bedingungen.

China-Experte Frank Sieren verrät: Dann beginnt die Rallye bei Aktien

BÖRSE ONLINE: Wie schnell kann sich das jetzt auf den Aktienmarkt in China auswirken?

Frank Sieren: Man muss sich da jetzt sicherlich auf einen Mittelweg einigen, dass man sagt: Jetzt kommen neue Spielregeln, aber ihr habt ein bisschen Zeit, euch daran zu gewöhnen. Und sicherlich muss man auch die Ideologisierung wieder ein bisschen zurückdrehen und dann wird man schrittweise das Vertrauen gewinnen. Nur das ist nichts, was man über Nacht hinkriegt. Und schon gar nicht, indem man ein bisschen Geld in den Aktienmarkt hineinpumpt. Das geht tiefer.

Und die Rallye wird kommen, ob sie jetzt sofort kommen wird, das ist die andere Frage. Aber die muss ja kommen, weil eine Schere entstanden ist zwischen der wirtschaftlichen Stärke der chinesischen Unternehmen und der sehr niedrigen Bewertungen der Aktien an der Börse. Das ist jetzt ein erster Verhandlungsschritt, also ein Erstritt, wo die Regierung auf die Investoren zugeht. Ich rechne jetzt zwar nicht sofort mit einer Rallye, aber ich würde davon ausgehen, dass diese Rallye kommen wird. Die große Frage, die sich alle stellen Wann? Ja. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier sitzen.

Und diese Unternehmen würde sich der China-Experte genauer ansehen

BÖRSE ONLINE: Wie machen Sie es denn persönlich? In welche Chinaaktien sollte man investieren? Was sollte man sich angucken? Einzelwerte nehmen doch lieber ein bisschen auf die ETF oder Fonds-Schiene gehen?

Frank Sieren: Man kann natürlich beides machen. Die Einzelwerte sind ein bisschen mehr Arbeit, da muss man ein bisschen mehr gucken. Aber. Die Frage ist halt: Möchte ich jetzt in drei Monaten meine Rendite einfahren oder habe ich Zeit? So, wenn wenn man Zeit hat, dann kann man ja jetzt schon mal seine seine Aktien positionieren. Auch gucken, dass man den richtigen ETF findet und dann eben warten, wie es weitergeht. Und als Auswahlkriterium sind da natürlich schon so Themen wie Innovationskraft, wo man eben genau hinschaut, was es für neue Trends gibt? Wo sind Firmen im Automobilbereich, im autonomen Fahren, die sich jetzt durchsetzen werden? Aber auch das das Thema Konsum, Massenkonsum, der Binnenkonsum wird sicherlich noch weiter gestärkt werden. Der ist ja noch lange nicht auf dem Level, wie zum Beispiel in den USA. Auch da ist noch ein großer Spielraum da. Die Bauwirtschaft wird wieder anziehen, also da muss man einfach so ein bisschen schauen und vielleicht auch Geduld haben. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich vermute, für den chinesischen Markt ist das jetzt der vernünftigste Ratschlag.

