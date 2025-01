Die Apple-Aktie büßt am Dienstag ordentlich ein, doch es könnte erst der Anfang sein. Laut Analysten könnte es nämlich bald zweistellig bergab gehen. Sollte man die Aktie jetzt verkaufen?

Kein guter Start für die berühmte iPhone-Aktie: Apple liegt seit Jahresanfang rund neun Prozent im Minus und verlor allein am Dienstag, den 21. Januar, bereits knapp drei Prozent.

Wie sollten sich Anleger nun verhalten? Gerade in Anbetracht dessen, dass voraussichtlich für den 30. Januar neue Quartalszahlen erwartet werden? Laut Analysten könnte der Aktie ein kräftiger Abwärtsschub bevorstehen.

Analysten pessimistisch – darum könnte die Apple-Aktie zweistellig fallen

Der Grund für den heutigen Kursrutsch ist vor allem ein negativer Bericht der Analysten von Jefferies. Denn die stuften die Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“, senkten das Kursziel von 211,84 US-Dollar auf 200,75 US-Dollar. Das entspricht aktuell einem Abwärtsrisiko von rund 13 Prozent!

Doch was stimmt die Analysten derzeit so pessimistisch? Vor allem rechnet Jefferies damit, dass die Ergebnisse und Prognosen nicht mit den Erwartungen mithalten können. Die Ergebnisse für das erste Quartal werden für den 30. Januar erwartet.

Zum einen liegt das an der Schwäche für iPhone-Verkäufe und allgemein dem Unterhaltungselektronik-Markt. Laut Daten von „Counterpoint Research“ sind die Verkäufe von Apple in China im vierten Quartal über 18 Prozent zurückgegangen. So konnte nun der chinesische Rivale Huawei den Spitzenplatz einnehmen. Das ist insofern besonders gravierend, da China nach den USA der größte Markt für Apple ist.

Jefferies denkt, dass Apple die Umsatzwachstumsprognose von fünf Prozent für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2025 nicht halten kann und erwartet auch für das zweite Quartal nur einen Anstieg im niedrigen einstelligen Bereich. Die Analysten reduzierten außerdem ihre Prognosen für das iPhone 17/18, da sie denken, dass sich die Akzeptanz und Kommerzialisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) reduziert. Apple warb zuletzt damit, seine iPhones immer KI-fähiger zu machen, was endlich wieder ein Wechselgrund für Konsumenten auf neuere Modelle sein könnte.

Fazit Sollten Sie Ihre Apple-Aktien jetzt verkaufen? In der Tat könnte es für Apple in nächster Zeit auch mal holpriger werden. Aus Sicht von BÖRSE ONLINE bleibt die Aktie dennoch eine Buy&Hold Forever Aktie, die auch die Mehrheit der Analysten weiterhin empfiehlt. Nicht zu vergessen ist zudem Apples grundsätzlich stabile finanzielle Lage mit einer starken Bilanz und hohen Barreserven, sodass das Unternehmen auch mal schwierigere Zeiten überstehen kann. Auch die Bemühungen um das Thema KI könnten viele Kunden dazu bewegen, ihre iPhones entsprechen upzugraden. Zudem verfügt das Unternehmen über eine enorm loyale Kundschaft sowie Kundenzufriedenheit, die für wiederkehrende Umsätze sorgt. Nicht umsonst gilt die Apple-Aktie als die Lieblingsaktie von Warren Buffett. Wir raten daher, Ruhe zu bewahren und eventuelle Turbulenzen auszusitzen.

