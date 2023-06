Die Aktie von Daimler Truck verliert am Donnerstag um 4 Prozent und steht kurz davor, die Marke von 30 Euro wieder nach unten zu durchschreiten. Müssen sich Anleger hier Sorgen machen? Und was steckt hinter dem Abverkauf?

Um vier Prozent ging es am Donnerstag für Daimler-Truck bereits vorbörslich nach unten. Die Aktie drohte damit gleichzeitig unter die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro zu rutschen. Doch wirkliche Sorgen müssen sich Anleger nicht machen.

Das steckt hinter dem Abverkauf

Denn tatsächlich ist der Hintergrund des Abverkaufes nur der Dividendenabschlag, denn Daimler Truck wird am 22. Juni Ex-Dividende gehandelt. So werden vermutlich in der kommenden Woche 1,30 Euro an Aktionäre ausbezahlt, was den Kurssturz um 1,33 Euro größtenteils erklärt.

Tatsächlich ist dies die erste Dividende des Konzerns, der aus Mercedes-Benz hervorgegangen ist und für viele Investoren mit einem KGV von 8,2 und einer Dividendenrendite von 4,1 Prozent als echtes Value-Schnäppchen gilt.

Daimler Truck-Aktie: Es lohnt sich ein genauerer Blick

Aber sollten Investoren vielleicht im Zuge von Gewinnmitnahmen am Ex-Dividenden Tag einsteigen? Immerhin ist die Aktie jetzt schon sehr günstig.

Zumindest laut den Analysten lohnt sich hier ein genauerer Blick, denn diese sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 44,17 Euro ca. 45 Prozent Kurspotenzial für das Papier.

Besonders positiv werden von vielen dabei die Optimierung der globalen Portfoliostrategie und die Partnerschaft mit Toyota in Asien wahrgenommen.

Die Daimler Truck-Aktie jetzt kaufen?

Schaut man auf die rein fundamentalen Daten, so spricht bei der günstigen Bewertung ebenfalls wenig gegen Daimler Truck. Zudem zeigen auch die bisherigen Absatzzahlen, dass der Konzern der größten Sorge der Anleger, der Rezession, bisher trotzen kann.

Sollte nun auch die Marke von 30 Euro im Chart trotz möglicher Gewinnmitnahmen im Zuge des Ex-Dividendentages halten, so ist ein Aufwärtstrend bei der Aktie durchaus möglich.

Und auch Börse Online empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 45 Euro zum Kauf. Anleger sollten allerdings den Stopp bei 21 Euro beachten.

