Am Montag gibt es gute Nachrichten für die Aktionäre für Daimler Truck. Zusätzlich erscheint die Aktie mit KGV 8 und 5,5 Prozent Dividendenrendite sehr attraktiv. Zeit für einen Kauf der Mercedes-Benz-Tochter?

Trotz einer schwierigen Wirtschaftslage im Jahr 2023 hat der Daimler Truck-Konzern Aktionären am Montag gute Ergebnisse präsentiert. Das müssen Sie jetzt wissen:

Gute Nachrichten für die Daimler Truck-Aktie

Am frühen Nachmittag präsentierte die Mercedes-Benz Lkw-Tochter Daimler Truck ihre Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr. Obwohl 2023 viele makroökonomische Steine im Weg des Unternehmens lagen, konnte man die Lieferungen um ein knappes Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 526.053 Lkws und Busse steigern. Zudem stieg der Absatz der batterieelektrischen Fahrzeuge deutlich, wenn auch auf niedrigen Niveau, um 277 Prozent auf 3443 Stück. Von Vorstandschef Daum hieß es dazu:

"Im Jahr 2023 haben wir unseren Absatz erneut gesteigert – trotz einer anhaltend schwierigen Versorgungslage, die einen noch höheren Absatz verhindert hat.”

Besonders stark entwickelte sich der Sektor Nordamerika mit einem Plus von vier Prozent, gefolgt von Asien mit einem Plus von drei Prozent. Stark verloren haben im vergangenen Jahr hingegen die Märkte Europa und Südamerika, mit einem Minus von fünf Prozent.

Im Zuge dieser positiven Nachrichten bestätigte der Konzern gleichsam seine Finanzprognose für das abgelaufene Jahr. Endgültige Zahlen sind am 1. März zu erwarten.

Daimler Truck-Aktie mit KGV 8 und 5,5 Prozent Dividendenrendite ein klarer Kaufkandidat?

Gute Nachrichten also für die Aktie von Daimler Truck, die allerdings nicht wirklich von der Entwicklung profitieren kann. Am Montag gab der Wert um knappe 0,6 Prozent nach.

Doch zumindest optisch wird die Aktie der Mercedes-Benz Tochter immer attraktiver. Aktuell hat der Lkw-Bauer ein KGV von 8,1 und eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent, zeigt abgesehen von den Sondereffekten im Jahr 2023 eine starke Wachstumsbewegung und dürfte gerade durch die Elektrosparte einen validen Zukunftsplan haben.

Aber auch wenn Daimler Truck damit wie ein klarer Kaufkandidat aussieht – aktuell sollten Investoren noch abwarten. Denn der Kursverlust am Montag ist Teil einer kurzfristigen Abwärtsbewegung, die den Wert in Richtung der wichtigen gleitenden Durchschnitte (50-, 100- und 200-Tage-Linie) drängt. In dieser Konstellation dürfte zumindest ein Test der 100-Tage-Linie nicht ausbleiben, um die weitere kurzfristige Bewegung der Aktie zu bestimmen.

Investoren, die also noch etwas abwarten, können den Wert nach einem missglückten Test und einer Bodenbildung günstiger aufsammeln oder eine beginnende Kursbewegung nach oben als Kaufsignal nutzen.

Übrigens: Auch die Analysten sind optimistisch für die Aktie von Daimler Truck und sehen im Schnitt 45 Prozent Kurspotenzial. Börse Online empfiehlt den Wert ebenfalls zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Daimler Truck, Rheinmetall, RWE, Infineon, Deutsche Telekom – Diese Aktien sollten Sie jetzt kaufen und diese verkaufen

Oder:

Deutsche Telekom: Darum können sich Aktionäre auf mehr Geld freuen

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.