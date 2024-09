Neue Woche, neues Glück: Auf diese entscheidende Frage kommt es beim DAX diese Woche an. Doch warum fallen gerade die Aktien von Adidas so stark?

Es ist aktuell ein solider Wochenstart: 0,5 Prozent liegt der deutsche Leitindex DAX derzeit im Plus und steht damit bei 18.389 Punkten. Noch optimistischer geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu. Er liegt sogar 0,7 Prozent im Plus und steht damit aktuell bei 4.770 Punkten.

Nach kräftigen Verlusten in der vergangenen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt damit am Montag stabilisiert. Eine deutlichere Erholung blieb aber aus, denn an den Börsen herrscht Nervosität vor den anstehenden Leitzinsentscheidungen. Während sich die Anleger mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) im Verlauf dieser Woche auf der sicheren Seite wähnen, sieht es für die USA anders aus.

„Die große und wohl entscheidende Frage auf dem Parkett lautet weiterhin: Wird die Fed ihren Leitzins in der kommenden Woche um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte reduzieren", erklärt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Bis knapp unter 18.500 Punkte stieg das deutsche Börsenbarometer im Tagesverlauf, doch höher ging es nicht. Denn dort liegt ein "massiver Widerstand", wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets sagt. Gemeint ist die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und aktuell etwa 18.465 Punkten liegt. Erst wenn dem Dax der Sprung darüber gelingt, ist der Weg nach oben wieder frei.

Aktien von Adidas fallen im DAX deutlich

Der eindeutige Verlierer im DAX ist heute von der Performance her die Aktie von Sportartikelhersteller Adidas mit einem Minus von vier Prozent. Analystin Wendy Liu von der britischen Investmentbank Barclays erwartet weiterhin eine schwache Nachfrage in China und sieht zudem stärkeren Wettbewerb auf den Sportartikelhersteller zukommen. Mittelfristig dürfe sich die Geschäftsdynamik daher verlangsamen.

An die DAX-Spitze setzt sich derweil mit einem Plus von rund 4,6 Prozent die Aktie von Sartorius.

Mit Material von dpa-afx

